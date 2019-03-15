رئيس المحكمة الاتحادية: القاضي عزت توفيق كان أحد أعمدة النزاهة في العراق

قدمت المحكمة الاتحادية العليا، الجمعة، تعازيها بوفاة رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر، لافتة إلى أنه "كان أحد أعمدة النزاهة" في العراق.
وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنعى رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر الشخصية الوطنية الذي كان احد اعمدة النزاهة في العراق".
وأضاف المحمود، أن "المحكمة الاتحادية العليا تعزي عائلة الفقيد ومنتسبين هيئة النزاهة والعراقيين جميعا بهذا المصاب الاليم".
واعلنت هيئة النزاهة، أمس الخميس، وفاة رئيسها القاضي عزت توفيق اثر حادث مروري في دهوك.
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