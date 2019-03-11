عمال كربلاء يتظاهرون وسط المحافظة للمطالبة بزيادة اجورهم

الخليج 365/ كربلاءنظمت نقابة العمال في محافظة كربلاء، الاثنين، تظاهرة أمام مقرها وسط المحافظة للمطالبة بزيادة أجور العاملين.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات، خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة سلمية أمام مقر نقابة العمال في كربلاء للمطالبة بزيادة أجور عمال البلدية وضمان حقوقهم التقاعدية.

واشار الى أن التظاهرة التي نظمتها نقابة العمال في المحافظة، شملت جميع فئات العمال من سائقي العجلات وعمال البلدية والمصانع للمطالبة بضمان حقوقهم ودعم المنتج المحلي.

