شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة دهنية هتساعدك على خسارة وزنك بأمان.. أبرزها زيت جوز الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت دراسة حديثة نُشرت فى مجلة علم الأدوية النفسية، بعض الأطعمة الدهنية التى تعتبر صحية للغاية وتساعدك فى فقدان الوزان والحصول على جسم مثالى، بعد أن كان العائق الوحيد فى أنظمة الريجيم المعتادة هو التخلص من الكيلوجرامات وتجنب تناول الدهون، طبقا لما ورد فى موقع The sun.

وأوضحت الدراسة أن هناك بعض الأطعمة الدهنية التى تساعدك فى تنظيم هرمونات الجوع وقمع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، إلى جانب ذلك فإن الأطعمة الغنية بالدهون غنية بالعناصر الغذائية المهمة، والتي تتمثل في الآتى:

1.الأفوكادو: نظرا لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهو طعام غني بالدهون لفقدان الوزن، كما أنها تحتوى على الألياف والبروتينات التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت.

2. صفار البيض: والذى يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية والتى تكون فى الغالب أحادية غير مشبعة، لذلك يعد البيض الكامل ضرورى لنظامك الغذائى لفقدان الوزن.

3. الشيكولاتة الداكنة: والتي تحتوى على زبدة الكاكاو النقية التي تبقيك ممتلئة لفترة أطول وتساعد في إنقاص الوزن، فضلا عن أنها غنية بالألياف والدهون الصحية والحديد والمغنيسيوم والنحاس، تحتوى أيضا على خصائص مضادة للأكسدة تخفض مستويات ضغط الدم.

4. زيت جوز الهند: يحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة، كما أنه يحتوى على حمض اللوريك الذي يقاوم البكتيريا ويحسن مستويات الكوليسترول، ويساعد في خفض الدهون في البطن.

5. الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والماكريل، والتي تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات المفيدة للقلب، وتساعد أيضًا فى إنقاص الوزن، فضلا أنها غنية بالبروتين، ما يحافظ على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام لفترة طويلة.