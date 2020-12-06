شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة وابتزاز.. بحث لـ«كاسبرسكى»: «معلوماتك الشخصية» بـ40 دولارا على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تؤثر الممارسات والإجراءات التى يتخذها المستخدمون عبر الإنترنت تأثيرًا مباشرًا فى الحياة الواقعية، وتُعدّ أكثر المجالات تأثرًا الاتصالات ومشاركة الآخرين بالمعلومات الشخصية، حيث من الممكن أن يُساء استخدام تفاصيل المستخدمين إلى حدّ الإضرار بهم، حيث أصبح الكشف عن هوية شخص ما عبر الإنترنت وبيع بياناته الشخصية والوصول إلى البيانات الحساسة مثل السجلات الطبية أو معلومات الهوية الشخصية يمكن أن يكلف أقلّ من ثمن فنجان قهوة.، فى حين لا يتوقع المستخدمين تسرّب المعلومات الشخصية إلى المجال العام، ولا يحسبون مدى الضرر الذى قد يصيبهم. وكشف بحث لشركة «كاسبرسكي» أن الوصول إلى البيانات الشخصية يمكن أن يبدأ من 50 سنتًا للهوية، اعتمادًا على عمق واتساع البيانات المتاحة، كما أن بعض المعلومات الشخصية ما تزال تحظى بمستوى الطلب نفسه الذى كانت عليه منذ نحو عقد من الزمان، مثل بيانات بطاقات الائتمان، وبيانات الخدمات المصرفية والوصول إلى خدمات السداد الرقمى، مع ثبات أسعارها فى السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت أنواع جديدة من البيانات تتضمن السجلات الطبية الشخصية والصور الشخصية مع وثائق الهوية الشخصية، والتى قد تتجاوز تكلفتها 40 دولارًا، ويعكس النمو فى حالات الحصول على الصور والمستندات وارتفاع المخططات التى تستغلّها توجّهًا متناميًا فى لعبة استقاء المعلومات الرقمية. ويرى الخبراء أن إساءة استغلال هذه البيانات قد يؤدى إلى عواقب وخيمة، مثل انتحال هوية الضحايا والحصول على الخدمات المقدمة لهم على أساس هويتهم المزورة. وتُعدّ عواقب إساءة استخدام أنواع أخرى من البيانات الشخصية خطرة أيضًا؛ إذ يمكن استخدام البيانات التى يجرى بيعها فى السوق المظلمة فى عمليات الابتزاز والاحتيال وفى مخططات التصيد والسرقة المباشرة للأموال. كما يمكن إساءة استخدام أنواع معينة من البيانات، مثل الوصول إلى الحسابات الشخصية أو قواعد بيانات كلمات المرور، دون أن يقتصر الهدف على تحقيق مكاسب مالية فقط، ولكن يمتدّ لإلحاق الضرر بالسمعة وإحداث أضرار اجتماعية تشمل استقاء المعلومات ونشرها.