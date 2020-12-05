شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع المفاجئ قد يكون من أعراض فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن فيروس كورونا، يؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي مما يتسبب في أعراض مثل السعال الجاف وفقدان التذوق والشم وضيق التنفس، ومع ذلك ، هناك تقارير متزايدة تفيد بأن كورونا يسبب أيضًا تأثيرات عصبية مثل التهاب الدماغ والسكتة الدماغية.

تم الإبلاغ عن صداع في مرضى COVID-19 ، مصحوبًا أحيانًا بأعراض عصبية، وهو من أكثر المظاهر العصبية شيوعًا ويحتاج إلى مزيد من التقييم الآن.

في دراسة نشرت في مجلة Headache ، أبلغ باحثون من معهد السلوك البشري والعلوم المتحالفة في الهند، عن دراسة حالة لصبي يبلغ من العمر 15 عامًا، دخل غرفة الطوارئ مصابًا بصداع.

بدأ الصداع النابض فجأة وكان يأتي كل 5-10 دقائق، وكان الصبي يتقيأ أيضًا ولديه حساسية للضوء، وأفاد المريض أنه كان أسوأ عندما استيقظ في الصباح وزاد عند الانحناء للأمام، على الرغم من أن الصبي كان يعاني من حمى منخفضة قبل 8 أيام من ظهور الصداع ، لم تكن هناك أعراض تنفسية مثل السعال أو التهاب الحلق أو فقدان الرائحة.



الصداع من أعراض كورونا

الصداع الناتج عن مرض كوفيد -19

عندما فحص الأطباء المريض، لم يجدوا أي حمى، وعلى الرغم من أنه كان مضطربًا ، إلا أنه استجاب للأوامر على فترات، فحص العين وتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي لم يكشف عن أي تشوهات، وكانت اختبارات الدم الروتينية طبيعية أيضًا.

ووجدوا الأطباء زيادة في الضغط بمقدار 30 سم من الماء عند فحص السائل النخاعي، وكانت نتائج اختبار مسببات الأمراض الفيروسية مثل النكاف والحماق والفيروس المعوي سلبية.

بدأ الأطباء بإعطاء المريض السوائل عن طريق الوريد والأسيكلوفير والباراسيتامول، وبعد 5 أيام من العلاج ، كان الصبي واعيًا ولم تظهر عليه أعراض سلوكية ، لكن صداعه لم يتحسن ولم يستجب للمسكنات.

تم إرسال مسحات أنف وحنجرة المريض لاختبار الفيروس، وعادت إيجابية، لكن السائل الدماغي الشوكي كان سلبيا للفيروس، وأظهر الاختبار المتكرر للسائل الدماغي الشوكي زيادة في الضغط بمقدار 28 سم من الماء.

أجرى الأطباء ثقبًا ثانيًا في أسفل الظهر ، مما قلل بشكل كبير من صداع المريض، وتم إعطاؤه ديكساميثازون ، مانيتول ، أسيتازولاميد ، وتوبيراميت لمدة أسبوعين أثناء إقامته في المستشفى، وبعد ثلاثة أسابيع ، كان المريض بخير مع عدم وجود تقارير عن الصداع ، ولا يحتاج إلى مزيد من الأدوية.

لا ينبغي تجاهل الصداع الجديد أثناء الجائحة

كانت هناك تقارير عن حالات COVID-19 التي تصف وتؤكد الصداع لدى المرضى وطبيعتهم، وتشير التقارير الأدبية إلى أن حوالي 11-14٪ من مرضى COVID-19 أبلغوا عن صداع، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت على المرضى في بكين بالصين أن الصداع عرض شائع لدى حوالي 6.5٪ من المرضى.

قد تكون هناك آليات مختلفة لظهور الصداع لدى مرضى COVID-19، ويمكن للشخص أن يكون عدوى في نهايات العصب ثلاثي التوائم في تجويف الأنف.

يعتقد المؤلفون أن الصداع هو على الأرجح نتيجة استجابة الجسم المناعية لـ كورونا، مع تغيرات في إنتاج السائل النخاعي وامتصاصه ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة ، مما قد يؤدي إلى وذمة دماغية بسبب السيتوكينات أو عدوى البطانة. .