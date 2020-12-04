ورق يقضي على فيروس كورونا !

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 06:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

احتشدت جهود العلماء والباحثين على مدى أشهر طويلة في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وبالفعل نجحت العديد من الشركات المصنعة للادوية في اجتياز عدة مراحل أثبتت فعالية اللقاحات والتي ستحصل على الموافقة في القريب العاجل للمباشرة بحملات التلقيح خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، قدم متخصصون من معهد العمليات الكيميائية التابع لأكاديمية العلوم التشيكية، ورقة تقوم بتحييد الفيروسات والبكتيريا التي سقطت على سطحها.

وقال جيري سوبيك، موظف في برنامج المقارنات الدولية في المعهد في مؤتمر صحفي “أظهرت الاختبارات التي أجريت على فيروسات مثل COVID-19 أنها تختفي بنسبة 70 ٪ في غضون 10 دقائق، وفي غضون 30 دقيقة يتم تعطيلها تمامًا”.

وأوضح الخبير أن الخصائص الوقائية قد تحققت باستخدام حشو مطور خصيصًا مع مركبات نانوية من الزنك والفضة، مما يجعل من الممكن التعرف على مسببات الأمراض وتدميرها.

وأشار العلماء إلى أن العمل على الاختراع استمر نحو خمس سنوات، وأن الأشهر الأربعة الماضية قد تركزت على تدمير فيروسات مثل SARS-CoV-2″.

وحصلت الورقة المطورة على اسم “ورق ضد الكوفيد”، التي يفترض أن يبدأ استخدامها في الأعمال الكتابية والرعاية الصحية، وكذلك في الأنشطة الأخرى حيث يوجد خطر معدي متزايد. وبالتالي، فإن استخدام الورق من هذا النوع سيصبح ذا صلة في إنتاج الأوراق النقدية، التي تعتبر ناقلات نشطة للبكتيريا والفيروسات.

وبحسب الخبير التيشكي، فإن إنتاج أول 10 أطنان من الورق الجديد سيبدأ في المستقبل القريب، وبشكل عام يمكن أن يصل الإنتاج في المرحلة الأولى من 10 إلى 20 ألف طن.