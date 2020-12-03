شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يحذر الأمريكيين: وباء كورونا يزداد بشكل غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC، اليوم الخميس، من أن وباء فيروس كورونا يزداد بشكل غير مسبوق على مستوى البلاد، موضحا أنه سيشكل أسوأ أزمة صحية فى البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع، وذلك وفقا لما ذكره موقع" فايناشيال رفيو".

وحث الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مركز السيطرة على الأمراض، الأمريكيين على مضاعفة اجتهادهم بشأن ارتداء أغطية الوجه، وتجنب الحشود، وممارسة نظافة اليدين، لإبطاء انتشار الفيروس الذى يودى بحياة أكثر من 2000 أمريكى يوميًا.

وقال إن موجة فيروس كورونا الأخيرة أثبتت بالفعل أنها أكثر تدميراً بكثير من الموجات السابقة من حيث نطاقها الجغرافى الواسع والمسار الأكثر حدة لارتفاع معدلات الإصابة، والاستشفاء والوفيات.

وقال إلى جانب الخسائر الفادحة فى الأرواح واجهت البلاد احتمال وجود نظام رعاية صحية متوتر إلى حد الانهيار.

وقال الدكتور ريدفيلد في عرض مباشر استضافته مؤسسة غرفة التجارة الأمريكية: "الحقيقة هي أن ديسمبر ويناير وفبراير ستكون أوقاتًا عصيبة"، مضيفا أعتقد أنهم سيكونون أصعب وقت في تاريخ الصحة العامة لهذه الأمة."

وقال الموقع، لقي أكثر من 270 ألف أمريكي حتفهم بسبب فيروس كورونا حتى الآن، وتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم المؤثر التابع لجامعة واشنطن أن يصل عدد القتلى إلى ما يقرب من 450 ألف بحلول الأول من مارس دون إيلاء مزيد من الاهتمام للتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة.

جاء التحذير الخطير في الوقت الذي رحب فيه خبراء الصحة الأمريكيون يوم الأربعاء بالموافقة البريطانية الطارئة على لقاح فايزر، في إشارة إلى أن المنظمين الأمريكيين قد يحذون حذوها قريبًا.

الموافقة الطارئة..

منحت بريطانيا الموافقة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ للقاح الذي طورته شركة فايزر والشريك الألمانى BioNTech، وهي أول دولة تفعل ذلك.

وقالت بريطانيا، إنها ستبدأ في تلقيح الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة في أوائل الأسبوع المقبل، وهي خطوة يمكن أن تجعل الأمريكيين أكثر ثقة بشأن احتمالات حملة تلقيح شاملة متوقعة تذكرنا بحملات مكافحة شلل الأطفال في الخمسينيات والستينيات.

وسجلت حالات دخول المستشفيات الأمريكية رقماً قياسياً لليوم الرابع على التوالي، أمس الأربعاء، حيث اقتربت من 100 ألف، وفقًا لإحصاء رويترز، في الوقت نفسه، فإن المتخصصين في الرعاية الصحية المرهقين يعانون من نقص في الموظفين، مع إصابة العديد من زملائهم بالمرض.

وقال الموقع، إنه على الرغم من أن الصين وروسيا قد تقدمتا أيضًا في حملات التطعيم بلقاحاتهما الخاصة، إلا أن المعايير الطبية البريطانية تتماشى بشكل وثيق مع تلك الخاصة بالولايات المتحدة.

وقالت كيرستين هوكينيس Kirsten Hokeness، خبيرة المناعة وعلم الفيروسات ورئيسة العلوم والتكنولوجيا في جامعة بريانت Bryant في سميثفيلد: "من الأهمية بمكان أنها أول دولة غربية توافق على لقاح فيروس كورونا، وتبدأ فى طرحه للجمهور.