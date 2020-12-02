شكرا لقرائتكم للأسف.. براثن كورونا تتمسك بخلايانا وهذه الأدلة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في رسالة مفادها الصبر والتحمل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أشار مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المُعدية، الطبيب أنتوني فاوتشي، الاثنين، إلى أنه وفور نشر الصين بيانات التسلسل الجيني للمرض، تأكد فريق المركز من أن الفيروس يتشبث بخلايا المصاب، وذلك عن طريق الحصول على الجزء الذي يستخدمه الوباء لتلك العملية.

كما أشار فاوتشي إلى أن فريقه شارك النتائج مع الشركات المتخصصة بإنتاج اللقاحات.

وأضاف أن السرعة التي تمكن فيها الفريق من الحصول على الشيفرة وصنع نسخ بروتينية عن الفيروس لم يسبق لها مثيل.

وتصبح الخلايا البشرية بعد الإصابة أسيرة للفيروس وتمتثل لتعليماته، فتخرج الخلية المصابة شيئاً من جسيمات الفيروس وتنتقل به إلى الخلايا السليمة المجاورة لتحقنها، تحديدا في مركز القيادة الوراثية لها، وبهذا ينتشر الوباء في الجسم.

تكنولوجيا "mRNA"

في السياق أيضاً فسّر فاوتشي، في بث حي مع مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، أجاب فيه عن عدد من الأسئلة المتعلقة بلقاحي "موديرنا" و"فايزر" اللذين يخضعان لدراسة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في سبيل الموافقة على إدخالهما في برنامج الاستخدام الطارئ، المقصود بتكنولوجيا "mRNA"، التي تم توظيفها للحصول على نسخة مطابقة للفيروس.

وأوضح الطبيب أنه وفي الظروف السابقة كانت الدراسات تقوم بأخذ الفيروس والعمل على زرعه مخبرياً، وكانت العملية تتطلب وقتاً كبيراً للحصول على كمية معقولة من الفيروس لاستخدامها في التجارب اللقاحية، إلا أن تكنولوجيا mRNA ساهمت في الحصول على شيفرة الفيروس دون الحاجة إلى استخدامه.

وكشف أنه يتم تكوين نسخة مشابهة للفيروس باستخدام بروتين يتقبله الجسم بشكل طبيعي.

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إلى ذلك، شجع فاوتشي على استخدام الإجراءات الخمسة الأساسية في الصحة العامة المتمثلة بارتداء الكمامات، والابتعاد الاجتماعي، وتجنب الحشود، وممارسة النشاطات الخارجية، وغسل الأيدي.

صورة مجهرية حقيقية لكورونا المستجد

كما شدد الطبيب على أهمية ارتداء الكمامات، وقال إن معظم من ينقلون المرض هم من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كورونا.