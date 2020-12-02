رجيم الـ7 وجبات صغيرة للتخسيس في أربعة أيام

يشكل التخسيس ونحت الجسم وتخليصه من الدهون الضارة احد التحديات التي يواجهها عدد كبير جداً من الاشخاص حول العالم. فمع انتشار مشكلة السمنة بات الكثيرون يبحثون عن اسرع الطرق التي يمكن ان تساعد على خسارة الوزن واستعادة الرشاقة في مدة قصيرة. وفي هذا الصدد يوصي الخبراء باتباع بعض الحميات المؤقتة قصيرة المدى والتي يمكن ان تسرع عملية حرق الدهون. ومنها حمية الـ7 وجبات صغيرة التي تمنع الشعور بالجوع خلال النهار وتحد من الرغبة في تناول الدهون والحلويات وتعتبر من افضل طرق تخسيس البطن والارداف والذارعين.

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يمكن تحقيق هدف التخسيس من خلال اتباع هذا الرجيم لمدة 4 ايام فقط. فهو يساعد على انقاص ما لا يقل عن 3 الى 4 كيلوغرامات ويقضي بتناول انواع محددة من الطعام مرة كل ساعتين.

اليوم الاول

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الوجبة 1 كوب شاي او قهوة من دون سكر، بيضة مسلوقة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص.

الوجبة 2 حبة موز مع ملعقة متوسطة من العسل والجوز.

الوجبة 3. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع بذور الشوفان.

الوجبة 4. طبق من سلطة التونة.

الوجبة 5. قطعة متوسطة الحجم من التوست، قطعة من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

الوجبة 6. حبة تفاح او اي فاكهة موسمية.

الوجبة 7. حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم من دون ملح وطبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم الثاني

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الوجبة 1. كوب متوسط الحجم من حبوب الفطور غير المحلاة، كوب من الحليب منزوع الدسم.

الوجبة 2. حبة تفاح، ملعقة طعام من العسل مع اللوز.

الوجبة3. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

الوجبة 4. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، كوب من شوربة من دون دسم.

الوجبة 5. طبق من السلطة مع صلصة خفيفة جداً.

الوجبة 6. طبق صغير من التونة مع قطعة صغيرة من الخبز المحمص.

الوجبة 7. بيضة مسلوقة مع طبق صغير من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

اليوم الثالث

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الوجبة 1. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من القمح الكامل، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم.

الوجبة 2. حبة تفاح او برتقال.

الوجبة 3. كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر.

الوجبة 4. 3 قطع من بسكويت الارز.

الوجبة 5. طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

الوجبة 6. قطعة من جبنة قليلة الدسم، قطعة صغيرة من الخبز المحمص.

الوجبة 7. كوب من الزبادي غير المحلى مع قطع من الفاكهة او القليل من بذور الشوفان.

اليوم الرابع

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الوجبة 1. قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة طعام من العسل الطبيعي مع الجوز واللوز.

الوجبة 2. حبة تفاح واحدة او حبة من اي فاكهة موسمية.

الوجبة 3. طبق من السلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

الوجية 4. طبق من شوربة الخضار التي لا تحتوي على مواد دسمة.

الوجبة 5. قطعة من التوست المحمص مع قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

الوجبة 6. حبة موز.

الوجبة 7. طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، كوب من عصير الغريب فروت.

ومن اجل تحقيق هدف التخسيس بسهولة من المهم في اثناء ذلك ايضاً شرب ما لا يقل عن 7 الى 8 اكواب يومياً. كما يجب الحرص على النوم لمدة 7 ساعات كحد ادنى ليلاً.

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