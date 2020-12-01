شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات سفر وأساور مناعة أحدث تقاليع بريطانيا لعودة الحياة بعد توزيع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع ديلى ميل عن بدء بريطانيا إنتاج جوازات سفر مناعة، والتى يحصل عليها المواطنون الذين حصلوا على اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا، طبقا لتصريحات رئيس شركةTest and Trace .

وأوضح رئيس الشركة أن كل مواطن حصل على لقاح ضد الفيروس سيتمكن من الحصول على جواز سفر يفيد بذلك يمكنه من السفر بحرية كاملة، ويكون بمثابة مستند لحصوله على المصل والتطعيم اللازم، والذى سيكون وسيلة لإعادة شرائح من المجتمع إلى الحياة الطبيعية، والسماح للملايين من التحرر من القيود التي فرضتها الجائحة العالمية.

وكشفت هيئة الخدمات البريطانية عن وضع خطة للتنسيق مع شركات السفر والطيران لاعتماد جوازات السفر الجديدة، بل وتطويرها لتتحول إلى جوز سفر رقمى خاص للمسافرين الذين حصلوا على اللقاح دون تعرضهم إلى إجراءات الحجر الصحى.

كما تتيح تلك الخدمة توفر قاعدة بيانات ومعلومات لهويات المسافر وتوفير الأمان لدى العديد من الدول من خلو السائح الوافد إليها من الإصابة، ويسمح للسائح بحرية التنقل والتحرك والسفر بكل حرية دون الالتزام بقيود الحظر الصحى التي تتخذها الدولة لمنع تفشى الوباء خلال الموجة الثانية.

واقترحت وزارة الصحة البريطانية تفعيل خاصية "أساور المناعة" التى تميز الشخص الذى تلقى حصانة من الفيروس من الشخص المعرض للإصابة فى أى وقت وذلك لتمنح المواطنين حياة طبيعية مرة أخرى.

يأتى ذلك بعد أن أعلنت بريطانيا عن بدء توزيع جرعات القاح الجديد من شركة فايزر خلال الأيام المقبلة على المواطنين للحصول على جرعات المصل للتحصين من فيروس كورونا، بعد أن كشفت شركة فايزر عن قدرة لقاحها الجديد من الشفاء من الفيروس بنسبة تصل لأكثر من 90%.