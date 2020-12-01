شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للمتعافين من كورونا.. استمر فى ارتداء الكمامة وتجنب التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع " Onlymyhealth " عددا من النصائح لما بعد التعافى لمرضى كورونا من تغييرات فى نمط الحياة التي يجب تجنبها من أجل التعافي السريع.وهناك 80٪ من المرضى يعانون من أعراض خفيفة وسوف يتعافون بسرعة كبيرة، من ناحية أخرى ، هناك مرضى وصلوا إلى وحدة العناية المركزة أو أصيبوا بمرض خطير، لذا فإن فترة التعافي طويلة، يمكن أن تكون شهرين ويمكن أن تمتد حتى ستة أشهر.

أعراض فيروس كورونا

يمكن أن تختار أعراض ما قبل الأعراض أو المصابين بأعراض خفيفة العزلة في المنزل لتجنب الاتصال بأفراد الأسرة الآخرين، وكثير من الناس لا يشعرون بأي أعراض لهذا الفيروس حتى بعد أن ثبتت إصابتهم، وفيما يلي الأعراض الرئيسية لـ COVID-19:

آلام الحلق

حمى

سعال

حلق الحلق

البرد

الام الجسم

ضيق في التنفس

الصداع المزمن

فقدان التذوق

فقدان حاسة الشم

غثيان

ماذا تفعل إذا واجهت هذه الأعراض؟

يتسبب هذا الفيروس في حدوث التهاب في منطقة الأنف والجيوب الأنفية وأعلى الحلق، يشعر بعض الناس بالارتباك بشأن الخطوة التالية التي يجب عليهم اتخاذها ، إذا واجهوا علامات كورونا. لذلك ، إليك بعض النصائح حول ما يجب فعله إذا كان لديك:

احصل على اختبار كورونا .

. اعزل نفسك عن أفراد الأسرة والأصدقاء.

اتصل بالطبيب وأبلغ عن جميع الأعراض.

لا تخرج تحت أي ظرف من الظروف.

اتبع نصيحة طبيبك بشأن الأدوية والتدابير الأخرى.

نصائح للتعافي لمرضى كورونا

بدأ الوباء منذ حوالي 8 أشهر وما زال الناس يتعافون الآن، وعند الحديث عن المرضى الذين واجهوا هذا الفيروس ، لا يزال البعض يعتقد أنهم بخير تمامًا بعد عدم ظهور أي أعراض. ولكن ليس فقط خلال الأيام 14 الأولى ، يحتاج مرضى كورونا إلى الاهتمام والرعاية حتى بعد الشفاء، وإليك 7 نصائح بعد التعافي لمرضى كورونا:

1. بمجرد أن يكون الاختبار سالبًا، تظل فترة الحجر الصحي دائمًا 14 يومًا منذ ظهور الأعراض، لذلك ، سواء كنت سلبيًا بعد 5 أيام من الأعراض أو 8 أيام ، فلا يزال عليك إكمال 14 يومًا من الحجر الصحي.

2. حيث إن هناك أيضًا فرصة للإصابة بالعدوى المتكررة ، لذلك يجب على الأشخاص الذين تعافوا مواصلة الاحتياطات وهذه نصيحة للجميع، يجب عدم إيقاف الاحتياطات مثل ارتداء الأقنعة والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

3. هناك مرضى يصابون بجلطات في الجسم بعد شفائهم، لذلك ، بمجرد إصابتك بفيروس كورونا ، تزداد فرط التخثر أو سماكة الدم، لذلك ، يصبح تكوين الجلطة أمرًا سهلاً للغاية ويحدث داخل الجسم.

وعادة ، يكون تكوين الجلطة فقط بعد حدوث إصابة أو نزيف، ولكن في مرضى ما بعد COVID-19 ، هناك ميل لتشكيل جلطات، ويمكن أن يتسبب ذلك في الموت المفاجئ بسبب الانسداد الرئوي أو السكتة الدماغية أو يؤدي إلى نوبة قلبية.

4. عند الخروج من المستشفى ، فإن النصيحة الرئيسية للمرضى هي الاستمرار في استخدام عوامل ترقق الدم لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا، حيث يمكن أن تمنع عوامل تجلط الدم تكون الجلطات، ويمكن أن تكون هذه الجلطات مهددة للحياة في غضون ثوان، لذلك ، بحلول الوقت الذي يصل فيه المريض إلى حالة الطوارئ ، يكون قد اعتقل بالفعل أو توقف قلبه تقريبًا.

5. يجب على المرضى التأكيد الحفاظ على تغذيتهم وترطيبهم وتناول العصائر والماء وبالتأكيد ليس من المفترض التوقف عن تناول الدواء مهما كان نصحهم من قبل الطبيب، سيساعد هذا في الشفاء بشكل أفضل وسريع.

6. أيضا ، الأعراض التي تأتي بعد كورونا ، مثل آلام الجسم، والضعف، ومستوى معين من ضيق التنفس يمكن أن تتسبب في انخفاض العناصر الغذائية في الجسم. لذلك ، يجب على جميع المرضى الاستمرار في تناول مكملات الفيتامينات لبضعة أشهر كما نصحهم الطبيب.

7. يجب تجنب التدخين بالتأكيد، لأن التدخين عامل آخر سيزيد من كثافة الدم. كما أن هذا الفيروس يهاجم الرئتين بنسبة 80٪ من المرات. والتدخين إصابة أخرى بالرئتين فقط، ويمكن أن يكون لاستهلاك الكحول تأثير سلبي عميق على جسمك ويمكن أن يكون أكثر خطورة على مرضى كورونا.