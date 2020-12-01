شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب معرفتها قبل حضور أول موعد مع الطبيب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيارة الطبيب النفسى قد تكون مقلقة عند الكثيرين وخصوصا اذا كانت أول مرة، وقد يؤجل المريض الموعد بسبب الخوف الشديد، وفى هذا الموضوع يقول الأطباء إنه لكى تتخطى هذه المرحلة يجب أن تعرف ما يمكن توقعه قبل الذهاب للطبيب، ونقدم 5 أشياء يجب معرفتها قبل الذهاب للطبيب وفقا لما ذكره موقع healthline

1:كن مستعدًا لتاريخك الطبي

سيتم سؤالك عن تاريخك الطبي والنفسي - الشخصي والعائلي - لذا كن مستعدًا بإحضار ما يلي:

1:قائمة كاملة من الأدوية ، بالإضافة إلى الأدوية النفسية.

2:قائمة بجميع الأدوية النفسية التي ربما تكون قد جربتها في الماضي ، بما في ذلك المدة التي تناولتها فيها.

3:مخاوفك الطبية وأي تشخيصات.

4:تاريخ عائلي لمشاكل نفسية ، إن وجدت.

أيضًا ، إذا رأيت طبيبًا نفسيًا في الماضي ، فمن المفيد جدًا إحضار نسخة من هذه السجلات ، أو إرسال سجلاتك من المكتب السابق إلى الطبيب النفسي الجديد الذي ستراه.

2:كن مستعدًا لطرح الأسئلة عليك

بمجرد أن تكون في جلستك ، يمكنك أن تتوقع أن يسألك الطبيب النفسي عن سبب حضورك لرؤيتهم قد يسألون بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك:

"1:إذن ، ما الذي أتى بك اليوم؟".

"2:قل لي سبب وجودك هنا."

"3:كيف حالك؟".

"4:كيف يمكنني مساعدك؟"

إن طرح سؤال مفتوح قد يجعلك متوترًا ، خاصة إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ أو كيف تبدأ. احذر من معرفة أنه لا توجد طريقة خاطئة للإجابة وسيوجهك طبيب نفسي جيد خلال المقابلة.

ومع ذلك ، إذا كنت تريد أن تكون مستعدًا ، فتأكد من إيصال ما كنت تعاني منه وأيضًا ، إذا كنت تشعر بالراحة ، فشارك الأهداف التي ترغب في تحقيقها من العلاج.

3:لا بأس من تجربة مشاعر مختلفة

قد تبكي أو تشعر بالحرج أو تختبر أنواعًا مختلفة من المشاعر أثناء مناقشة مخاوفك ، لكن اعلم أن هذا أمر طبيعي تمامًا.

يتطلب الانفتاح ومشاركة قصتك الكثير من القوة والشجاعة ، والتي يمكن أن تشعر بالإرهاق العاطفي ، خاصة إذا قمت بقمع مشاعرك لفترة طويلة.

قد تثير بعض الأسئلة المطروحة حول تاريخك قضايا حساسة ، مثل تاريخ الصدمة أو سوء المعاملة إذا كنت لا تشعر بالراحة أو الاستعداد للمشاركة ، فيرجى العلم أنه لا بأس من إعلام الطبيب النفسي أنه موضوع حساس وأنك لست مستعدًا لمناقشة المشكلة بمزيد من التفصيل.

4: إنشاء خطة للمستقبل

نظرًا لأن معظم الأطباء النفسيين يقدمون بشكل عام إدارة الدواء ، فستتم مناقشة خيارات العلاج في نهاية جلستك قد تتكون خطة العلاج من:

1:خيارات الدواء.

2:الإحالات للعلاج النفسي.

3:مستوى الرعاية المطلوبة ، على سبيل المثال ، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العناية المركزة لمعالجة الأعراض بشكل مناسب ، فستتم مناقشة خيارات العثور على برنامج العلاج المناسب

أي مختبرات أو إجراءات موصى بها مثل الاختبارات الأساسية قبل بدء الأدوية أو الاختبارات لاستبعاد أي حالات طبية محتملة قد تساهم في ظهور الأعراض

إذا كان لديك أي أسئلة حول تشخيصك أو علاجك أو ترغب في مشاركة أي مخاوف لديك ، فتأكد من إبلاغها في هذه المرحلة قبل نهاية الجلسة.

5:قد لا يكون طبيبك النفسي الأول هو المناسب لك

على الرغم من أن الطبيب النفسي يقود الجلسة ، فاستمر في التفكير في أنك تقابل طبيبك النفسي لمعرفة ما إذا كان مناسبًا لك أيضًا. ضع في اعتبارك أن أفضل مؤشر لنجاح العلاج يعتمد على جودة العلاقة العلاجية.

لذلك ، إذا لم يتطور الاتصال بمرور الوقت ولا تشعر أن مشاكلك تتم معالجتها ، في هذه المرحلة يمكنك البحث عن طبيب نفسي آخر والحصول على رأي ثان.