شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينصحون بتجنب تسريحة ذيل الحصان لمنع تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار وباء كورونا وقضاء وقت كثير فى المنزل لجأت العديد من السيدات للبحث عن طرق تعزيز صحة الشعر والبشرة والاهتمام بجمالهن وأناقتهن، ولذلك قدم مصففو الشعر والخبراء نصائحهم المتخصصة حول ما يجب تجنبه وأي أخطاء شائعة يجب تجنبها عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر.

وحسب ما ذكرته ذا ديلى ميل البريطانية قال الخبراء إن بعض تسريحات الشعر مثل تسريحة ذيل حصان، يمكن أن تتسبب في تمزق الشعر وسقوطه، وينتشر هذا بشكل خاص الآن فى الصالة الرياضية واللياقة البدنية، لذلك من الأفضل أن تربطى شعرك برفق واستخدمي أحزمة حلزونية أكثر ليونة.

في حين حذر الخبراء من خطر تفتيح الشعر في المنزل، وقالوا إن صبغات الشعر التى تقوم بها السيدات فى المنزل تسبب تراكم فى اللون غير مرغوب فيه ويصعب التخلص منه ويعطيك نتيجة غير مرضية.

كما حذر الخبراء من مجففات الشعر الأكثر سخونة، لأن ذلك يسبب تلفا شديدا بالشعر وتساقطه، كما قد يؤدى لجفاف شديد فيما بعد، وقال الخبراء بدلا من استخدام الصبغات والسيشوار ينصح بالاعتناء بالشعر عن طريق استخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك ووضع الزيوت الطبيعية ، كما نصحوا بالابتعاد عن المنتجات التى تحوى على مواد كيميائية أو كحول لأنها تسبب جفافا وتلف الشعر فيما بعد.