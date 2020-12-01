شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الأمصال بالهند: اللقاح الهندى برىء من إصابة متطوع بالانهيار العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معهد المصل بالهند، عن تفاصيل قول أحد المتطوعين في مسارات لقاح كوفيشيلد بإصابته بانهيار عصبى، حيث قال بتعرضه إلى مضاعفات وآثار جانبية نتيجة حصوله على جرعة خلال الاختبار، حيث تبين أن الحالة الصحية للمتطوع ليس لها ثمة علاقة بمضاعفات اللقاح الهندى الجارى الانتهاء منه، طبقا لما ورد في موقع zee news.

وأوضح معهد الأمصال بالهند، أن الفريق الطبي القائم على تجارب اللقاح قد أبلغ المتطوع بأن المضاعفات التي تعرض لها ليس لها علاقة بتجربة اللقاح التي خضع لها، لكنه أصر على الإساءة للشركة والمطالبة بتعويض بمبلغ قدره نحو مليون دولار.

وأشار المجلس الهندي للأبحاث الطبية إلى أن الحكم على علاقة الأعراض التي تعرض اليها المتطوع خلال التجارب السريرية لابد أن يأتي بعد فترة زمنية وفقا لمسار علمى محدد مسبقا، حتى يمكن التأكيد على ارتباط تلك المضاعفات بالجرعات التي حصل عليها المتطوع، موضحا أن الهدف من تلك الادعاءات هو الحصول على تعويضات مالية والنيل من سمعة الشركة واللقاح الهندى .

ياتى ذلك بعد أن طالب متطوع هندى تعويض مالى قدره مليون دولار بعد خضوعه للتجارب السريرية ضمن جرعة الاختبار في معهد سري راماشاندرا للتعليم العالي والبحث بالهند.