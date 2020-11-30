شكرا لقرائتكم خبر عن احذر المناديل المبللة والمطهرات الـ"99.9%" تعرضك للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن علماء الأحياء الدقيقة بجامعة كارديف، عن خطورة استخدام المطهرات والمناديل المبللة رخيصة الثمن، من أجل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث حذر العلماء من إقبال المواطنين على استهلاك تلك المنتجات التي تزعم قدرتها على قتل الجراثيم بنسبة تصل الى 99.9%، حيث عادة تكون تلك المنتجات مضلة ولا تستطيع القضاء على الجراثيم ومكافحة انتقال العدوى، طبقا لما ورد في موقع the sun.

وأكد التقرير ضرورة تشريع قوانين تحارب تداول المطهرات المضللة، خاصة أن بعض الدول لاتملك قوانين تواجه تلك الظاهرة، خاصة في ظل تفشى الموجة الثانية من فيروس كورونا، لذا لابد أن تجرى اختبارات وتجارب سريرية على المنتجات المطهرة للتأكد من إثبات فعاليتها لمقاومة الجراثيم.

وأظهر التقرير أيضًا عدم فعالية المناديل المبللة الرخيصة في القضاء على الجراثيم والفيروسات من على الأسطح، والتي قد تحتاج إلى الماء والصابون للتأكد من نظافتها بدلا من المطهرات المضللة التي قد تؤدى إلى تلف الأجهزة الإلكترونية بدلا من تعقيمها.