لمحاربة الشيخوخة..تقنية جديدة تعيد مرحلة الشباب لخلايا الجلد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 مساءً - منذ ساعتين

يحاول الكثير التخلص من علامات الشيخوخة والتقدم في السن من خلال بعض الخطوات ، مثل صبغ الشعر الرمادي أو الأشيب، أو الحقن بالكولاجين السائل وغيرها .

توصل فريق بحثي من مركز ”Amorepacific“ الكوري الجنوبي لبحوث الابتكار التكنولوجي، والمعهد الكوري الجنوبي المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، إلى طريقة جديدة تعكس تقدم عمر خلايا جلد الإنسان وإصابتها بالشيخوخة، حيث تعيدها إلى مرحلة الشباب.

وذكر موقع BusinessNewsAsia لأخبار عالم الأعمال حول العالم، اليوم الأحد، أن الفريق البحثي تمكن من تطوير تقنية تعكس عملية الشيخوخة في الخلايا الليفية الجلدية البشرية.

وأجرى الفريق البحثي بقيادة البروفيسور ”تشو كوانغ هيون“ من قسم الهندسة الحيوية في KAIST، تجربة على نظامهم البيولوجي، حيث أظهرت النتائج والتي نشرت في النسخة الإلكترونية لمجلة PNAS العلمية أن تثبيط بروتين كيناز 1 المعتمد على إنزيم 3-فوسفوينوزيتيد (PDK1) في الخلايا البشرية، يمكنه عكس شيخوخة الخلايا الليفية الجلدية البشرية.

وشرح الباحثون، ”مع تقدم خلايا الجلد في السن، تضعف قدرتها على الانقسام بشكل كبير، وتتباطأ سرعة تجددها ووظيفة أنسجة الجلد، كما تفقد خلايا الجلد قدرتها على إنتاج الكولاجين والألياف المرنة والتي بدورها تُبطئ من تجدد الجلد مما يجعله أرق، وبالتالي تنشأ التجاعيد“.

وتتسبب طبقة الجلد الضعيفة في جفاف متكرر، وحكة في الجلد، ومشاكل أخرى.

وفي هذا التطوير الجديد، أنشأ الفريق البحثي، نموذج شبكة إنذار لشيخوخة خلايا الجلد.

وأنشأ الباحثون عملية تحاكي تحليل النموذج للجلد، حيث اكتشفوا النواة التي تعكس تقدم العمر في الخلايا المصابة بالشيخوخة، وتحولها إلى خلايا أصغر سنًا.

وباستخدام هذا العامل، طور الباحثون تقنية جديدة تعكس الشيخوخة.