شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تحذر: الطهى باستخدام الخشب قد يتسبب فى تلف الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أن الطهي بالخشب قد يتسبب في تلف الرئة حيث أظهر التصوير المتقدم باستخدام التصوير المقطعي أن الأشخاص الذين يطبخون باستخدام وقود الكتلة الحيوية مثل الخشب معرضون لخطر الإصابة بأضرار جسيمة في رئتهم من استنشاق تركيزات خطيرة من الملوثات والسموم البكتيرية، تم تقديم الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يقوم ما يقرب من 3 مليارات شخص حول العالم بالطهي باستخدام الكتلة الحيوية، مثل الخشب تُعد الملوثات الناتجة عن الطهي باستخدام الكتلة الحيوية من العوامل الرئيسية التي تسهم في حدوث 4 ملايين حالة وفاة سنويًا من الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء المنزلي، بينما حاولت مبادرات الصحة العامة تقديم الدعم للانتقال من وقود الكتلة الحيوية إلى غاز البترول المسال الأنظف كمصدر للوقود ، يواصل عدد كبير من المنازل استخدام وقود الكتلة الحيوية. تعتبر القيود المالية والإحجام عن تغيير العادات الراسخة من العوامل، بالإضافة إلى نقص المعلومات حول تأثير دخان الكتلة الحيوية على صحة الرئة.

قال المؤلف المشارك في الدراسة Abhilash Kizhakke Puliyakote ، من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا: "من المهم اكتشاف وفهم وعكس التغييرات المبكرة التي تحدث استجابة للتعرضات المزمنة لانبعاثات وقود الكتلة الحيوية" .

قام فريق متعدد التخصصات بالتحقيق في تأثير ملوثات مواقد الطهي في 23 شخصًا يطبخون باستخدام غاز البترول المسال أو الكتلة الحيوية الخشبية في ثانجافور بالهند قام الباحثون بقياس تركيزات الملوثات في المنازل ثم درسوا وظائف الرئة للأفراد باستخدام الاختبارات التقليدية مثل قياس التنفس كما استخدموا التصوير المقطعي المحوسب المتقدم لإجراء قياسات كمية على سبيل المثال ، حصلوا على مسح واحد عند استنشاق الشخص وآخر بعد الزفير وقياس الفرق بين الصور لمعرفة كيفية عمل الرئتين.

أظهر التحليل أن أولئك الذين طبخوا باستخدام الكتلة الحيوية الخشبية تعرضوا لتركيزات أكبر من الملوثات والسموم الداخلية البكتيرية مقارنة بمستخدمي غاز البترول المسال لديهم أيضًا مستوى أعلى بكثير من احتباس الهواء في رئتيهم ، وهي حالة مرتبطة بأمراض الرئة.