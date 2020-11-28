كورونا حول العالم.. لوس أنجلوس تحظر التجمعات وتخفيف القيود بالأرجنتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 988 مليونا و988 ألفا و563 نسمة.

فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مليون و438 ألفا و281 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 42 مليونا و789 ألفا و200 حالة، السبت.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

تخفيف القيود بالأرجنتين

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الجمعة، تخفيف القيود الصحّية في البلاد في ضوء انخفاض عدد الإصابات بـ(كوفيد-19) المسجّلة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح الرئيس أنّ "مدينتين فقط" ما زال العزل الصحي مفروضا فيهما، هما باريلوش (ريو نيجرو) وبويرتو ديسيادو (سانتا كروز) بجنوب البلاد.





وأضاف أنّ هناك قيودًا ستظلّ سارية حتّى 20 ديسمبر/كانون الأوّل المقبل، بينها إلزاميّة وضع كمامة وحظر تنظيم العروض والتجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة. كما سيبقى استخدام وسائل النقل العام محدودًا.

وحذّر الرئيس من أنّه لم يتمّ القضاء على الجائحة وأنّه "لم نتغلّب عليها" بعد.

وسجّلت وزارة الصحّة الجمعة 7,846 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) و275 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأحصت البلاد في الإجمال 1,407,264 إصابة و38,216 وفاة منذ بدء تفشّي الفيروس في مارس/آذار الماضي.

وتابع الرئيس "نجري محادثات مع فايزر وأسترازينيكا وأكسفورد" للحصول على لقاحات "ستكون متاحة في الأرجنتين في مارس/آذار المقبل".

لوس أنجليس تحظّر معظم التجمعات

حظّرت السلطات الصحّية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكيّة، الجمعة، معظم التجمّعات العامّة والخاصّة موقّتًا، في وقت يُواصل منحنى الإصابات بـ(كوفيد-19) الارتفاع.

وقالت السلطات الصحّية إنّ هذا القرار الذي سيؤثّر على ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، يستمرّ 3 أسابيع على الأقل حتّى 20 ديسمبر/كانون الأوّل المقبل.





وأوضح بيان أنّه بموجب القرار الجديد "يُنصح السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان".

وهذا القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ الإثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لا يفرض إغلاق أبواب المؤسّسات غير الأساسيّة مثل المكتبات أو المتاحف أو صالات الألعاب الرياضيّة، خِلافًا لما كان حصل في مارس/آذار الماضي، ولكنّه سيُقلّل في المقابل من قدرة معظم المؤسّسات على الاستقبال.

وتأتي هذه القيود الجديدة في وقتٍ تشهد لوس أنجلوس ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بمتوسّط 4,751 حالة جديدة على مدى الأيّام الخمسة الماضية.

وسجّلت ولاية كاليفورنيا التي شهدت أرقامًا قياسيّة لناحية الإصابات اليوميّة الجديدة في الأيّام الأخيرة، ما لا يقلّ عن 1,7 مليون شخص مصاب بالفيروس في الإجمال فضلاً عن 19,033 وفاة منذ بداية الجائحة.



الصين تسجل 9 إصابات جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي سجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 5 حالات في اليوم السابق.





وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها سجلت 4 حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولا من 8 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ(كوفيد-19) 86501 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.