شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من حصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرارة ، وهي عضو على شكل كمثرى ، تقع تحت الكبد، ويخزن السائل الهضمي المسمى بالصفراء والذي يتم إطلاقه في الأمعاء الدقيقة.

ووفاق لتقرير موقع " onlymyhealth"، تتكون حصوات المرارة من رواسب صلبة من هذا السائل الهضمي والتي تبدو ككتلة بلورية صلبة غير طبيعية في المرارة، وتتنوع حصوات المرارة في الحجم وتتكون من أصباغ الصفراء والكوليسترول وأملاح الكالسيوم، ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وانسدادًا في القناة الصفراوية ويمكن أن يؤدي إلى اليرقان، وعادة ما يتم علاج حصوات المرارة فقط عندما تكون هناك أعراض تسبب الألم في الجسم.

المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بحصى المرارة؟

عندما نتحدث عن حصوة المرارة ، وفقًا للدراسات المختلفة ، فإن المجموعات المذكورة أدناه معرضة بشدة لحصى المرارة:

الإناث أكثر عرضة لهذا المرض من الرجال.

الأشخاص من سن الـ 40 سنة أو أكثر معرضون على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في الفئة العمرية الأدنى أيضًا.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ويأكلون نظامًا غذائيًا عالي الدهون.

النساء الحوامل.

الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الكوليسترول أو نظامًا غذائيًا منخفض الألياف

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بحصوات المرارة

مرضى السكري

بعض الأدوية وخاصة تلك التي تحتوي على هرمون الاستروجين

كيف تمنع حصوة المرارة؟

بعض النصائح الأساسية قد تساعد في الوقاية من حصوات المرارة: