ليبيا تسجل 13 وفاة و866 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، تسجيل 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في آخر 24 ساعة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، بتسجيل 714 حالة شفاء و13 وفاة في الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 378 إصابة و391 حالة شفاء، وحالتي وفاة.



وذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 79 ألفا و797 شخصًا، بينهم 27 ألفا و758 حالة نشطة، ووفاة 1125 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.



