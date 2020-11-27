التخلص من العضلة النائمة بسرعة

العضلة النائمة Saddlebags مصطلح شائع لا أكثر لشكل الورك الغائر في المنطقة التي تفصل بين النصف العلوي وبين النصف السفلي من الجسم، يعرف أيضاً بالخفسة، غمازات الأرداف أو الورك الغائر.

البعض من النساء لا يكترثن لهذه الفجوة، في حين أن البعض الآخر يراها عيباً في شكل القوام، فيرغب بالتخلص من العضلة النائمة أو التخفيف من مظهرها.

قبل معرفة الطرق المتاحة لذلك، ما هي أسباب ظهور العضلة النائمة؟

أسباب العضلة النائمة



• تغيرات في هرمونات الجسم.

• العامل الوراثي.

• التقدم في السن.

• سوء التغذية.

• عدم تناول كميات وفيرة من المياه.

• السمنة.

• تراكم السموم في الجسم.

• الجلوس بوضعية خاطئة.

• عدم ممارسة التمارين الرياضية.

علاج العضلة النائمة

للتخلص من العضلة النائمة دون جراحة، لا بد من القيام ببعض الخطوات، كالتالي:





اتباع نظام غذائي صحي



للتخلص من العضلة النائمة بسرعة، ينصح باتباع نظام غذائي صحي يرتكز على اختيار الأطعمة التي تتضمن أنواعاً من الكربوهيدرات المفيدة والصحية، ويفضل منها الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي على الألياف، كالشوفان، الكينوا، الأرز البني ومنتجات القمح الكامل وليس الكربوهيدرات البسيطة، كمنتجات الدقيق الأبيض، الحلويات وغيرها.

إلى ذلك، يستدعي النظام الغذائي الصحي للتخلص من العضلة النائمة تناول الخضراوات والفواكه، لغناها بالعناصر الغذائية، كالفيتامينات والمعادن، وفي الوقت نفسه، هي قليلة السعرات الحرارية، هذا لا يعني الامتناع عن الدهون، بل اختيار الدهون الصحية وبكميات بسيطة، كالمكسرات، الأفوكادو، زيت الزيتون والأسماك والتوقف عن تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة. ينصح أيضاً باحتساب السعرات الحرارية في كل وجبة.

شرب الماء



الإكثار من شرب الماء يساعد في التخلص من العضلة النائمة، أي ما يعادل 3 ليتر في اليوم الواحد، إذ يساعد الإبقاءعلى الجسم رطباً على خسارة الوزن، زيادة معدل الأيض وحرق الدهون.



ممارسة بعض الأنواع من التمارين الرياضية، وتحديداً الكارديو Cardio تساعد على تنشيط العضلة النائمة والتخلص من الدهون في المنطقة الخارجية من الورك والفخذين:

تمرين الركلة الجانبية



أو ما يعرف بتمرين Side Kick Exercise، يمارس من خلال القيام بالخطوات التالية:

• يتم الوقوف بشكل مستقيم مع ضم الكفين أمام الصدر.

• ترفع إحدى القدمين جانبياً قدر المستطاع، ثم تخفض تدريجياً إلى أن تلامس الأرض.

• يكرر التمرين مع كل قدم 12 مرة.



تمرين فتح الحوض أو تمرين Pelvic Opening Exercises.





• ينزل بكامل الجسد إلى الأرض مع الارتكاز على الكفين والركبتين بوضعية تشبه القطة.

• يجب أن تكون الركبتان أسفل الحوض مباشرة، والكفان أسفل الكتفين مباشرة.

• ترفع إحدى القدمين بشكل جانبي مع الحفاظ على الركبة مثنية بزاوية 90 درجة.

• تخفض القدم للرجوع إلى الوضعية الأصلية.

• يكرر التمرين مع كل قدم 10 مرات متتالية.

تمرين القرفصاء يعرف بتمرين الـ Squats





• يتم الوقوف مع قدمين متباعدتين بمسافة تتساوى وبين المسافة بين الكتفين.

• يخفض الجسم وكأنه يراد بذلك الجلوس على كرسي مع المحاولة قدر الإمكان ألا تتجاوز الركبتان مستوى أصابع القدمين أثناء الهبوط.

• يعاد بعد ذلك للوقوف بشكل مسقيم.

• يكرر التمرين 12 مرة.

تمرين الجسر Exercise Bridge.



• يستلقى على الظهر ومن ثم تمدد اليدان إلى الجانبين مع ثني الركبتين.

• يتم إبعاد القدمين قليلاً بحيث تكون المسافة بينهما تعادل اتساع الحوض.

• يرفع الحوض للأعلى تدريجياً، ثم يعاد للأرض أيضاً بشكل تدريجي.

• يكرر هذا التمرين 10 مرات يومياً.