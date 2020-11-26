7 آلاف باكستاني يتلقون لقاحا صينيا ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جرى تطعيم آلاف الباكستانيين، الذين تطوعوا لاختبار لقاح صيني ضد وباء كورونا، ينتظر المصادقة عليه.

وتلقى نحو 7 آلاف باكستاني من أصل 10 آلاف من المتوقع أن يشاركوا في الاختبار، اللقاح الذي طوره مختبر "كانسينوبيو" الصيني ومعهد التكنولوجيا الأحيائية في بكين، على ما أوضح مسؤولون مكلفون بحملة التلقيح.

وقال أحد المتطوعين: "تطوعت من أجل قضية نبيلة ستساعد البشرية".

وأضاف متحدثاً في مستشفى "شفاء" في إسلام اباد حيث يتلقى المتطوعون خمسين دولاراً (42 يورو) لقاء تطعيمهم: "ينبغي أن يتطوع آخرون ويشاركوا في هذه العملية النبيلة التي ستنقذ أرواحاً".

وقال إيجاز أحمد خان، الباحث المشرف على التجارب في باكستان، إن النتائج الأولية حول فاعلية اللقاح ستصدر "خلال شهرين أو 3 أشهر".

وتسارعت الأبحاث من أجل التوصل إلى لقاح هذا الشهر، مع إعلان 4 مصنعين عن لقاحات فعالة، هم التحالف الأمريكي الألماني فايزر/بيونتك، والمختبر الأمريكي موديرنا، والتحالف البريطاني أسترازينيكا/أوكسفورد، ومعهد جاماليا الحكومي الروسي.

وبلغت حصيلة الوباء في باكستان بحسب آخر الأرقام الرسمية أكثر من 7800 وفاة من أصل 382 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير إذ تبقى فحوص الكشف عن الإصابات محدودة.

وفي مطلق الأحوال، فإن هذه الحصيلة تعتبر متدنية بالنسبة لبلد يقارب عدد سكانه 220 مليون نسمة.

وحذرت السلطات الصحية الباكستانية هذا الأسبوع من موجة ثانية قد تكون "أكثر فتكا" من الأولى، ودعت السكان إلى الالتزام بشكل صارم بتعليمات التباعد الاجتماعي.