شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تصدر إرشادات استخدام الحرارة الجافة لدعم إعادة استخدام بعض أجهزة التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إرشادات حول استخدام الحرارة الجافة للمساعدة في دعم إعادة استخدام المستخدم الفردي لبعض أجهزة التنفس الصناعي التي ترشح الجسيمات (FFRs) ، مثل أجهزة التنفس N95 ، من قبل موظفي الرعاية الصحية عندما يكون هناك محدودية إمدادات أجهزة التنفس أثناء جائحة فيروس كورونا COVID-19.



دعم اجهزة التنفس

بموجب هذه السياسة ، لا تنوي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاعتراض على استخدام بعض أنظمة الحرارة الجافة، لغرض تقليل الحِمل الحيوي ودعم إعادة استخدام المستخدم الفردي لمواد FFR التي يمكن التخلص منها بطريقة أخرى والتي تتوافق مع أنظمة تقليل الحمل الحيوي للحرارة الجافة دون تصريح تسويق.

ووفقا للموقع الرسمي للإدارة، فأنه يجب على الشركات المصنعة اتباع إعدادات النظام لتقليل الحمل الحيوي - مثل درجة الحرارة والوقت - ووضع الملصقات الموصي بها في هذا الدليل، وكذلك اتباع توصيات إعادة استخدام مركز السيطرة على الأمراض الموجودة، مثل تخزين جهاز التنفس الصناعي في كيس ورقي قابل للتنفس لمدة لا تقل عن 5 أيام بين كل استخدام والحد من عدد المرات التي يرتديها إلى ما لا يزيد عن خمسة لكل جهاز تنفس.

وكانت إدارة الغذاء والدواء (FDA) قد أصدرت تراخيص استخدام طارئ (EUAs) لأنظمة إزالة التلوث معينة لإزالة التلوث من أجهزة الترشح المتوافقة، وأصدرت إرشادات لتقديم توصيات للجهات الراعية التى تطلب ترخيص طوارئ لإزالة التلوث وأنظمة تقليل العبء الحيوى للأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس.

حاليًا لا توجد أجهزة تمت الموافقة عليها من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) أو معتمدة لإزالة التلوث أو تقليل العبء الحيوى لأجهزة التنفس.