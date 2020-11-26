كورونا حول العالم.. ألمانيا تمدد القيود ورقم قياسي في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسارعت وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم، وسجلت الولايات المتحدة أعدادا قياسية من المرضى الذين يحتاجون الدخول للمستشفيات.

وحث مسؤولون في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا بالجائحة، المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الشكر؛ إذ تسببت زيادة أعداد الإصابة بكورونا في زيادة الضغوط على العاملين في القطاع الطبي.





ووفقا لأحدث البيانات، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة جديدة في أقل من أسبوع، ما رفع الإصابات لديها إلى ما يفوق 12.5 مليون بينما تخطت الوفيات 260 ألفا.

وعالميا، أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 60 مليونا و720 ألف و944 إصابة، الخميس.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و426 ألفا و840 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 42 مليونا و32 ألفا و82 حالة.





رقم قياسي في أمريكا

وسجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2400 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من 6 أشهر.

وبين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (00,30 بتوقيت جرينتش الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 2439 حالة وفاة وحوالي 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس.





زيادة النشاط البدني

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على جميع البالغين ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني القوي أسبوعيا، وهو أمر ينطوي على أهمية بالغة حتى بالنسبة للصحة العقلية في حقبة (كوفيد-19) وذلك في أول توجيه لها منذ نحو 10 سنوات.

وأوصت المنظمة بأن يمارس الأطفال والمراهقون التمارين البدنية بمعدل ساعة واحدة يوميا والحد من الوقت أمام الشاشات الإلكترونية.

وقالت المنظمة لدى إطلاق حملتها "كل حركة مهمة" إن على الأشخاص من جميع الأعمار تعويض السلوك الخامل المتنامي لديهم بالنشاط البدني وذلك لدرء المرض والعيش لسنوات أطول.





وقال روديجر كريتش مدير قسم تعزيز الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية إن "زيادة النشاط البدني لا يساعد فحسب على الوقاية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان ولكنه يحد أيضا من أعراض الاكتئاب والقلق ويقلل من التدهور المعرفي بما في ذلك الزهايمر كما يحسن الذاكرة".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن واحدا من كل 4 بالغين و4 من بين كل 5 مراهقين لا يمارسون ما يكفي من النشاط البدني الذي يمكن أن يشمل المشي وركوب الدراجات.

وقالت فيونا بول مديرة وحدة النشاط البدني بالمنظمة "تؤكد هذه الإرشادات على ما يعاني منه الكثيرون خلال قيود كورونا المطبقة في جميع أنحاء العالم، وأن ممارسة النشاط يوميا أمر جيد ليس فقط لأجسامنا بل أيضا لصحتنا العقلية".

ويتم حاليا إدراج الحوامل والأمهات بعد الولادة في التوصيات التي تشمل ممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي أسبوعيا.





ألمانيا تمدد قيود كورونا

اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع حكام الولايات الاتحادية على تمديد‭ ‬وتشديد الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر / كانون الأول على الأقل، وقالت إن من المتوقع تمديدها خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت ميركل إن من السابق لأوانه القول متى تنخفض معدلات الإصابة بـ(كوفيد-19) إلى مستوى يبرر رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.





وبعد حديثها مع حكام الولايات، وعددها 16 ولاية، قالت ميركل "ليس هذا على الإطلاق هو وقت إعلان انتهاء الأزمة".

وسجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد بلغت 410 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قبيل اجتماع زعماء الولايات، مع ميركل الأربعاء لبحث القيود التي ستفرض في فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زادت 18633 حالة إلى 961320 حالة.

ويعني تمديد إجراءات احتواء الفيروس الإبقاء على الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه مغلقة في حين تظل المدارس والمتاجر مفتوحة.





21 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعا من 5 حالات في اليوم السابق.

وأكدت اللجنة أن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة إلى خمس من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) المؤكدة في البر الرئيسي الآن 86490 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





10335 إصابة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 10335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و858 وفاة أخرى في البلاد ليرتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و70487 والوفيات إلى 103597.

ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.



