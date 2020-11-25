شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض جيوب أنفية اعرف كيف تحمى نفسك فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سواء كان البرد في الشتاء أو الحساسية في الربيع والخريف، فإن احتقان الأنف وضغط الجيوب الأنفية والألم من الشكاوى الشائعة، ولكن إذا كنت تعرف الأسباب وتمكّنت من إيجاد العلاجات المناسبة، يمكنك الحد من الألم الذى تتعرض له، ويعتبر مرضى الجيوب الأنفية هم الأكثر شكوى فى فصل الشتاء ، لذلك يقدم الخليج 365 أبرز النصائح للوقاية من مشاكل الجيوب الأنفية فى فصل الشتاء وفقا لما ذكره موقع webmd

1:اكتشف ما الذي يسبب مشاكلك

بعض الناس أكثر عرضة لمشاكل الجيوب الأنفية من غيرهم، قد يكون لديك ممرات جيبية ضيقة أو حاجز منحرف ، يمكن أن تنمو السلائل الأنفية أيضًا في ممراتك وتسد التصريف.

مهما كان السبب ، من المهم إبقاء هذه المسارات مفتوحة حتى يمكن تصريفها بشكل صحيح.

2:اجعلها رطبة

سيؤدي كل من المناخ الجاف والهواء الداخلي الساخن إلى تجفيف أغشية أنفك. وعندما يجف المخاط الموجود هناك ، يصبح أكثر سمكًا ويزداد احتمال انسداد الجيوب الأنفية، احصل على مرطب للغرفة في غرفة نومك واستخدمه أثناء تشغيل الحرارة.

3:استخدم محلول ملحي لإزالة المواد المسببة للحساسية والمهيجات والمخاط الزائد. يمكنك استخدام رذاذ محلول ملحي من الصيدلية، أو اصنع الحل الخاص بك في المنزل واستخدم نظام الري الأنفي .

4:ضع قطعة قماش دافئة ورطبة على وجهك عدة مرات في اليوم يمكن أن يساعد ذلك في فتح المساحات في الجيوب الأنفية، ولإبقائها رطبة ، استنشق البخار مرتين إلى أربع مرات في اليوم.

5:اشرب الكثير من السوائل أيضًا. سيؤدي ذلك إلى تليين المخاط ويساعدك على التخلص منه.

6: تجنب الأشياء الموجودة في الهواء من حولك - مثل التلوث ودخان السجائر ومنتجات التنظيف وبخاخ الشعر وأي مادة أخرى تنبعث منها أبخرة - فقد تجعل مشاكلك أسوأ.

إذا كنت تدخن ، فقد حان الوقت للإقلاع عن التدخين، ابتعد عن المدخنين الآخرين، أو اطلب منهم إخراجها من المنزل. أيضًا ، ابق في الداخل في الأيام التي ترتفع فيها نسبة تلوث الهواء إذا استطعت.

7: تقلل مزيلات الاحتقان من التورم في أنفك ويمكن أن تخفف الاحتقان وضغط الجيوب الأنفية أيضًا، يمكن أن تساعد مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات في تخفيف الألم الناجم عن ضغط الجيوب الأنفية.