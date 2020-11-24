شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل فيروس الكبد «B» عبر أواني الأكل أو السعال؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، إن فيروس الكبد “B” لا ينتقل من شخص مصاب لآخر حال تناول الطعام أو شرب الماء من نفس كوب الشخص المصاب.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن فيروس الكبد B لا ينتقل بالطرق التالية: أواني الأكل والعطاس والسعال والقبلة والرضاعة.