شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أدوية وعلاجات طبيعية لاحتقان الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث احتقان الجيوب الأنفية، المعروف أيضًا باسم التهاب الجيوب الأنفية، عندما تتورم أو تلتهب الأنسجة التي تبطن الممرات الأنفية والجيوب الأنفية، وعلى الرغم من أن الفيروس أو البرد أو الحساسية الموسمية هي الأسباب الأكثر شيوعًا لاحتقان الجيوب الأنفية، إلا أن العدوى البكتيرية يمكن أن تكون السبب، في هذا التقرير نتعرف على أبرز علاجات لالتهاب الجيوب الأنفية، وفقا لموقع "إنسايدر".

إذا كنت تعاني من احتقان الجيوب الأنفية، فمن المرجح أن تعاني من واحد أو مجموعة من الأعراض التالية:

-الصداع

-التعب

-السعال

-انسداد أو سيلان الأنف

-التهاب الحلق

-ضغط على الخدين ومناطق أخرى من الوجه

إذا كنت تعاني من احتقان الجيوب الأنفية، فعليك طلب العناية الطبية إذا استمرت الأعراض لمدة 10 أيام أو أكثر، أو إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 39.4 درجة مئوية أو أكثر، أو إذا تغير لون إفرازات الأنف من المرض ، لأن هذا قد يكون علامة على عدوى بكتيرية قد تتطلب وصفة طبية.

علاج احتقان الجيوب الأنفية في المنزل

يمكن علاج احتقان الجيوب الأنفية بسهولة في المنزل عن طريق مزيلات الاحتقان التي تُصرف دون وصفة طبية (OTC) ، أو مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية، أو مجموعة من العلاجات الطبيعية.

أفضل الأدوية لاحتقان الجيوب الأنفية

عندما تصبح الجيوب الأنفية ملتهبة ومحتقنة، فهذا يعني أن المساحات الصغيرة المملوءة بالهواء المتصلة بالتجويف الأنفي قد تم سدها أو أنها غير قادرة على التصريف بشكل طبيعي.

يؤدي تراكم المخاط بعد ذلك إلى الشعور بالضغط أو "الامتلاء" في جبهتك أو عينيك أو فكك.

ويمكن للأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، أن تخفف الألم الناتج عن تراكم الضغط.

الأنواع الأكثر شيوعًا من الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية لاحتقان الجيوب الأنفية:

مزيلات الاحتقان: تتوافر مزيلات احتقان الأنف على شكل أقراص وسوائل وبخاخات أنف وتعمل عن طريق تقليل تدفق الدم إلى الجيوب الأنفية، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل التورم والالتهاب في الأنف.

مسكنات الألم: هناك نوعان رئيسيان من مسكنات الألم:

-العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات: وفقًا لقناة Better Health Channel ، تمنع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين الجسم من إنتاج البروستاجلاندين، والمواد الكيميائية الشبيهة بالهرمونات ، التي تسبب الألم والحمى و التهاب عن طريق رفع درجة حرارة الجسم وتوسيع الأوعية الدموية مما يسبب الاحمرار والتورم.

-أسيتامينوفين على عكس مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، لا يقلل الأسيتامينوفين من التورم أو الالتهاب بدلاً من ذلك ، فهي مسكنات للألم ، يُعتقد أنها تعمل عن طريق منع الدماغ من الشعور بالألم ، على الرغم من أنه لا تزال هناك بعض النظريات حول كيفية حدوث ذلك أو سبب حدوثه.

3. مضادات الهيستامين: تستخدم مضادات الهيستامين بشكل شائع لعلاج الحساسية ، ولكن يمكن استخدامها لعلاج مشاكل المعدة ونزلات البرد من بين أمراض أخرى. تعمل مضادات الهيستامين عن طريق منع تأثيرات الهيستامين ، الذي يطلقه جهازك المناعي للحماية من الغزوات الأجنبية.

يسبب الهيستامين أعراضًا مثل الالتهاب والاحتقان وسيلان الأنف والعطس لذلك صممت مضادات الهيستامين للتخفيف من تلك الأعراض.

4. رذاذ الأنف: هناك مجموعة متنوعة من بخاخات الأنف التي تصرف بدون وصفة طبية لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية بما في ذلك بخاخات الاحتقان وبخاخات مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف الستيرويدية

علاجات طبيعية لاحتقان الجيوب الأنفية

- الرطوبة: الحفاظ على ممرات الأنف رطبة عندما تعاني من احتقان الجيوب الأنفية قد يساعد في تخفيف هذا الشعور "بالاحتقان" للقيام بذلك ، ضع منشفة مبللة دافئة على وجهك أو قم بتشغيل الماء الساخن في الحمام لفتح الجيوب الأنفية يمكنك أيضًا استخدام جهاز ترطيب للغرض نفسه.

- العلاج بالروائح العطرية: العلاج بالروائح هو علاج شامل للشفاء يستخدم الزيوت الأساسية لتقليل الألم أو تحسين النوم.

بينما لا تزال هناك أبحاث يجب القيام بها، تشير بعض الدراسات إلى أن زيوتًا أساسية معينة قد تخفف أعراض احتقان الجيوب الأنفية.

وفقًا للجمعية الوطنية للعلاج العطري الشامل (NAHA) ، فقد ثبت أن المكون الرئيسي لزيت الأوكالبتوس، ينظف المجاري الهوائية من المخاط وهو مثبط طبيعي للسعال.

ويحتوي زيت النعناع على المنثول لذا يمكن أن يكون له تأثير تبريد على الممرات الأنفية مما يجعل الناس يشعرون بتحسن ولكن دون إزالة احتقان الممرات الهوائية.