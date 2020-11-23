"تريندز" تستطلع الرأي حول تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أطلق «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» استطلاعاً جديداً للرأي حول (تداعيات الموجة الثانية من تفشي وباء «كوفيد19»)، لمعرفة رأي أفراد المجتمع حول تداعيات الموجة الثانية من جائحة «كوفيد19»، التي تشهدها معظم دول العالم في الوقت الراهن.



ودفعت بعضها إلى إعادة الإغلاق الوطني وفرض المزيد من القيود، في ظل الارتفاع في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الجائحة، ويتوافر هذا الاستطلاع باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لـ«مركز تريندز» لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة فيه.

ويتضمن هذا الاستطلاع خمسة أسئلة رئيسية، أولها: هل تعتقد أن تأثير الموجة الثانية من «كوفيد19» سيكون أقوى من الموجة الأولى؟ وثانيها: هل تتوقع إغلاقاً كاملاً ثانياً للاقتصاد بسبب زيادة الحالات الجديدة في بلدك؟ وثالثها: هل تعتقد أن عمليات الإغلاق الكاملة للدولة هي الحل الأفضل لمواجهة الموجة الثانية من «كوفيد19»؟ ورابعها:

هل تعتقد أن التأثير الاقتصادي لإغلاق الاقتصاد للمرة الثانية سيكون أكبر بكثير من تأثير الإغلاق الأول؟ وخامسها: ما مدى ثقتك بتعافي الاقتصاد من أزمة «كوفيد19» في الأشهر المقبلة؟

ويعد هذا الاستطلاع هو الثالث الذي يجريه «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» حول «كوفيد19»، حيث سبق أن أجرى استطلاعاً للرأي بالتعاون مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» لمعرفة آراء وتصورات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيال أزمة فيروس «كوفيد19»، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحظي بمشاركة كبيرة من جانب أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين على حد سواء.

كما أجرى المركز استطلاعاً للرأي حول لقاحات «كوفيد19»، لمعرفة رأي أفراد المجتمع حول ما يتم الإعلان عنه من لقاحات على مستوى العالم، ومدى سلامتها واستيفائها للاختبارات والتجارب قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وفي السياق ذاته، نظم المركز ندوة دولية عن بُعد تحت عنوان: (علاج دولي مضاد لفيروس «كوفيد19»: بين جهود التطوير وبروتوكولات التنظيم) شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين في المجال الصحي وصناعة اللقاحات والأدوية تناولوا خلالها طبيعة الجهود الدولية الرامية إلى تطوير علاج لـ«كوفيد19»، وضرورة العمل على توحيد هذه الجهود من أجل تسريع عملية تطوير لقاح لهذا الوباء وإتاحته لدول العالم جميعها.