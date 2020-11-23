- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات فيروس كورونا ستكون مجانية في المملكة السعودية والان مع التفاصيل
الإثنين 23 نوفمبر 2020
قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الاثنين"، إن لقاحات مرض كوفيد19 ستكون متاحة مجاناً للجميع في المملكة، بحسب التلفزيون الرسمي.
وأضاف التلفزيون على "تويتر" أن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 % من سكان المملكة بنهاية عام 2021.
يذكر ان عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية وصل إلى 355,489 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 5,796 حالة بنما وصل عدد المتعافين إلى 343.816 حالة بحسب وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاحات فيروس كورونا ستكون مجانية في المملكة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.