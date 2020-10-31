144 ألف فحص كورونا بالإمارات.. وتعافي 1295

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 143.991 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات 132.629 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". Advertisements وأكدت الوزارة شفاء 1.295 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل عدد المتعافين إلى 128.902. كما أعلنت وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 495 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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