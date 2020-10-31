تمارين شد البطن والصدر في اسبوع

البطن والصدر من أكثر مناطق الجسم القابلة لتكدس الدهون، والغالبية من النساء يعانين من هذه المشكلة التي تؤثر سلباً على شكل القوام وعلى الحركة أيضاً التي تعتبر قلتها من أهم أسباب تراكم الدهون في البطن والصدر، هذا بالطبع إلى عوامل إضافية، منها سوء التغذية والوراثة.

مما لا شك فيه، أن الحميات الصحية باستطاعتها أن تساعد على إذابة الدهون في هاتين المنطقتين، إلا أنها غير كافية، كما أن البعض من النساء، وإن لجأن إلى الأنظمة الغذائية الصحية وفقدن من وزنهن، لا تتأثر منطقتا البطن والصدر، لذا يشدد الخبراء بضرورة القيام ببعض التمارين الرياضية التي تساعد على خسارة الدهون في هاتين المنطقتين وشد الجلد فيهما. إذا كنت تعانين من ترهلات في البطن والصدر، عليك بهذه التمارين الموصى بممارستها لخسارة الدهون في هاتين المنطقتين وشدهما...

تمرين الكرة لشد البطن



لإنجاز هذا التمرين، أنت بحاجة إلى كرة.

• قومي بالاستلقاء على الأرض مع مدّ اليدين بشكل مستقيم على الأرض.

• أمسكي بالكرة في يديكِ، ثم مديهما لتصبحا قريبتين من قدميك لوضع الكرة بين القدمين.

• افردي جسمكِ ثانية مع الحفاظ على الكرة بين القدمين.

• مدي يديك ثانية لتأخذي الكرة مجدداً، وهكذا...

تمرين الدراجة لشد البطن



• قومي بالاستلقاء على الأرض وحركي أرجلك كما لو كنت تركبين الدراجة مع شبك اليدين ببعضهما البعض خلف الرأس، وملامسة مفصل اليد اليمنى لمفصل الرجل اليسرى بشكل متزامن مع التبديل والعكس.

• يمارس هذا التمرين بسرعة متوسطة لمدة دقيقة، ثم أخذ استراحة لثوانٍ وإعادته ثلاث مرات متتالية.



تمرين رفع الأرجل لشد البطن



• استلقي على الأرض واشبكي يديك خلف الرأس.

• ارفعي رجليك معاً وهما مثنيتان حتى تقترب مفاصل الرجلين من الصدر.

• ارفعي رجليك بشكل مستقيم حتى زاوية 90 درجة.

• قومي بممارسة هذا التمرين من 15 إلى 30 مرة، حسب القدرة والرغبة.

• يقسم إلى ثلاث مجموعات، يفصل بين كل مجموعة وأخرى استراحة قصيرة.

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التمرين الأول لشد الصدر

• استلقي على الظهر وامسكي بالأثقال في كل يد.

• ضعي يديك في مستوى الكتف إلى أسفل، ثم ارفعيهما ببطء باتجاه الصدر واخفضيهما مرة أخرى.

• يمكن تكرار هذا التمرين من 10 إلى 12 مرة.

التمرين الثاني لشد الصدر

• استلقي على الظهر وافردي ذراعيك إلى الخارج على مستوى الكتف، حتى تكون راحتا اليدين متجهتين إلى الأعلى.

• ضعي الأثقال في كل ناحية، وقومي برفع الذراعين ليلتقيا معاً، مع ضرورة ثني المرفقين ورفع الأوزان فوق منطقة الصدر.

• يجب الثبات على الوضعية السابقة مدة 5 ثوانٍ، ثم الرجوع إلى الوضع الأول ببطء.

• يكرر هذا التمرين من 10 إلى 12 مرة.





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