القرقاوي يتلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي لقاح كورونا المستجد، وذلك دعماً للجهود الوطنية والبدء باستخدام اللقاح في الإمارات بهدف التصدي للفيروس والحد من انتشاره. وأوضح القرقاوي أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة وعمل مختلف الفرق أثبتت قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". وأكد على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الإمارات وإسهاماتهم في تعزيز مكانتها بجهود التصدي للجائحة.

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