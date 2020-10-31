لليوم الثاني.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا لليوم الثاني على التوالي أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 18140 إصابة جديدة، السبت، منها 4952 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و618116 حالة منذ بدء الجائحة.

كما تم تسجيل 334 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 27990 حالة.

وكانت روسيا قد سجلت في اليوم السابق 18283 إصابة جديدة و355 وفاة بالمرض.