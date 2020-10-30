شكرا لقرائتكم خبر عن «أصابع كوفيد».. أعراض جلدية تظهر على المصابين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة علمية جديدة عن ظهور أعراض جلدية عند بعض المصابين بفيروس كورونا، والتى أطلق عليها العلماء اسم «أصابع كوفيد».

وتوصلت الدراسة التي أجرتها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية، إلى أن بعض المرضى يعانون من نوع من الالتهابات في الأقدام وهو شبيه بالتهاب ناتج عن تعرض القدم للبرد القارس، لافتة إلى أنه قد يستمر لعدة شهور في المرة الواحدة.

وأكدت الدراسة، التي شاركت فيها الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ونشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم، أن الأعراض تتطور بصفة أساسية في غضون أسبوع وحتى أربعة أسابيع من الإصابة والتى تؤدى إلى تورم أصابع القدم أو تغير لون الجلد بهذه المنطقة.

ولفتت إلى أن الإصابة قد تكون بسيطة عند غالبية الحالات، حيث تعود الأقدام لحالتها الطبيعية بعد أسابيع لم تحدد الدراسة عددها.

كما اكتشف العلماء أن واحدا من بين كل ستة أشخاص مصابين يحتاج إلى العلاج في المستشفى حتى يتعافى مما أسموه بـ«أعراض كوفيد الطويلة الأمد»، والتى تستمر عند حالات أخرى عدة شهور.

وقالت الدكتور إستر فريمان، رئيس الباحثين بالسجل الدولى لأمراض الجلد الناجمة عن الإصابة بكوفيد -19، إنه ليس هناك فئة معينة وفرعية من المرضى مستهدفين بهذه الأعراض والتى تتمثل في التهاب الأصابع مما يؤدى إلى تورمها وتغير لونها إلى الاحمرار ثم إلى اللون الأرجواني في نهاية المطاف، مؤكدة أن معظم الحالات تشفى تلقائيا، فهى أعراض بسيطة نسبيا.

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ونبهت إلى أن الأعراض تستمر في المتوسط لمدة 15 يوما، ولكنها تستمر عند بعض المرضى من شهر إلى شهرين، مستدركة بأن بعض الحالات استمرت فيها تلك الأعراض حتى 150 يوما.