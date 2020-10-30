شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من متعافى كورونا لديهم أجسام مضادة لمدة 5 أشهر تقتل الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة أجراها علماء بكلية الطب إيكان بماونت سيناي الأمريكية إلى أن المناعة ضد فيروس كورونا يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى خمسة أشهر- وربما لفترة أطول - لدى غالبية الناجين، ووجد الباحثون أن أولئك الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط​​، حوالي 90 % من الناس، لديهم استجابة مناعية قوية ومستقرة ضد فيروس كورونا علاوة على ذلك ، كان لدى معظم هؤلاء المرضى أجسام مضادة قادرة على تحييد أو قتل الفيروس.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية قال الفريق البحثي، من كلية الطب بماونت سيناي في مدينة نيويورك، إن النتائج تظهر أنه من المحتمل جدًا أن تقلل من احتمالات الإصابة مرة أخرى- وإذا حدثت - فإنها تضعف المرض بشدة.

يأتي ذلك في أعقاب دراسة من المملكة المتحدة وجدت انخفاضًا بنسبة 26 % في الأجسام المضادة لكورونا على مدار ثلاثة أشهر.

قال كبير الباحثين الدكتور فلوريان كرامر، أستاذ اللقاحات في كلية الطب في ماونت سيناي: " بينما ظهرت بعض التقارير التي تقول إن الأجسام المضادة لهذا الفيروس تختفي بسرعة ، وجدنا العكس تمامًا ''.

وأضاف "أكثر من 90 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف أو متوسط ​​ينتجون استجابة قوية بما يكفي لتحييد الفيروس، وتستمر الاستجابة لعدة أشهر".

بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Science ، نظر الفريق في بيانات أكثر من 30 ألف فرد تم فحصهم في The Mount Sinai Health System بين مارس 2020 وأكتوبر 2020.

كان اختبار الجسم المضاد المستخدم هو اختبار الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) ، والذي يبحث عن الأجسام المضادة التي ترتبط ببروتين السنبلة الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية وإصابتها.

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كما أنه قادر على قياس عيار أو مستوى الأجسام المضادة التي يمتلكها الفرد.

نتائج اختبار الأجسام المضادة باستخدام تخفيفات مميزة تم ضبطها على 1:80 ، 1: 160 ، 1: 320 ، 1: 960 أو 1: 2800 ، مع كل درجة تشير إلى عدد المرات التي يمكن فيها للعالم أن يخفف دم المريض ولا يزال قادرًا على اكتشاف وجود الأجسام المضادة.

تم تصنيف التتر 1:80 و 1: 160 على أنها منخفضة ؛ 1: 320 معتدلة ؛ و 1: 960 أو 1: 2880 عالية.

من بين المرضى الذين يزيد عددهم عن 30000 مريض ، كان لدى حوالي 7.1 % من المرضى مستويات منخفضة ، و 22.5 % لديهم مستويات معتدلة و 70.4% لديهم مستويات عالية.

وهذا يعني أن أكثر من 90 % من الناجين من فيروس كورونا لديهم مستويات معتدلة إلى عالية من الأجسام المضادة.

أظهرت النتائج انخفاضًا طفيفًا بعد كل اختبار، ولكن تم الاحتفاظ بمستوى معتدل من قبل معظم الأشخاص بعد خمسة أشهر

في النتائج المثيرة للاهتمام، كانت هناك زيادة في المستويات بين أولئك الذين تم اختبارهم في الأصل لأن لديهم مستويات منخفضة أو معتدلة من الأجسام المضادة.