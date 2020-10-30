شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة متحولة من كورونا نشأت بإسبانيا قد تكون سبب الموجة الثانية فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت دراسة سويسرية جديدة أن سلالة متحولة من فيروس كورونا نشأت في إسبانيا قد تكون السبب وراء الموجة الثانية الكارثية في أوروبا، وقام فريق دولي من العلماء بتتبع الفيروس أثناء انتشاره وتطوره، ووجدوا أن طفرة فيروس كورونا جديدة تسمى 20A.EU1، وراء 90 % من الحالات في المملكة المتحدة منذ الصيف، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

كل طفرة فيروسية لها توقيعها الجيني الخاص، مما يعني أنه يمكن إرجاعها إلى المكان الذي نشأت فيه وتعقب الخبراء عودة 20A.EU1 إلى مزرعة في شمال إسبانيا في يونيو ويعتقدون أنها سارت عبر القارة مع عودة المصطافين خلال الصيف، عندما كان هناك هدوء في انتقال العدوى وتم تخفيف الإغلاق.

وأثارت الطفرة الجديدة تساؤلات حول ما إذا كان يمكن تجنب الموجة الثانية المتصاعدة - التي تجبر الدول الأوروبية على التراجع مرة أخرى إلى عمليات الإغلاق الوطنية - من خلال تحسين الفحص في المطارات والحدود.

ويعتقد العلماء أن السلالة هي أيضا وراء 80 %من الإصابات في إسبانيا ، و 60 % في أيرلندا وما يصل إلى 40 % في سويسرا وفرنسا.

تتحور جميع الفيروسات بشكل طبيعي أثناء انتشارها بين السكان هناك مئات الأنواع المختلفة من فيروس كورونا الفيروس المنتشر في جميع أنحاء أوروبا ومع ذلك ، فقد انتشر عدد قليل جدًا من هذه المتغيرات بنجاح وأصبح سائدًا مثل السلالة التي تم تحديدها حديثًا.

تحاول الفرق العلمية في سويسرا وإسبانيا التي دقت ناقوس الخطر حول 20 A.EU1 بسرعة معرفة ما إذا كانت أكثر فتكًا أو معدية من الأنواع الأخرى.

وقال العلماء إنه من الممكن أن تكون السلالة الجديدة لها طفرة معينة في البروتين الشائك الذي يستخدمه كورونا لغزو الخلايا البشرية مما قد يجعل هذه العملية أسهل.

نشأ المتغير الجديد بين عمال المزارع في شمال شرق إسبانيا في يونيو وانتشر بسرعة بين عامة السكان، وفقًا للدراسة.

منذ يوليو ، تم تحديد 20A.EU1 في 12 دولة أوروبية - بما في ذلك بلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج وهولندا كما تم نقله من أوروبا إلى المدن الكبرى في القارات الأخرى ، مثل هونج كونج ونيوزيلندا.

يعتقد الباحثون أن المتغير كان قادرًا على التحرك بسرعة كبيرة بسبب توقيت قيود السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تم تخفيفها في الصيف.

قالت الدكتورة إيما هودكروفت من جامعة بازل في سويسرا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: ``من انتشار 20A.EU1 ، يبدو من الواضح أن إجراءات الوقاية من الفيروسات المطبقة لم تكن كافية في كثير من الأحيان لوقف انتقال المتغيرات المقدمة هذا الصيف."

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وأضافت أنه "من المهم ملاحظة أنه لا يوجد حاليًا دليل على أن انتشار المتغير الجديد يرجع إلى طفرة تزيد من انتقال العدوى أو تؤثر على النتائج السريرية".

لكنها شددت على أن 20A.EU1 لا تشبه أي نسخة من الفيروس سبق أن صادفتها، مضيفة: `` لم أر أي متغير مع هذا النوع من الديناميكية طالما كنت أبحث في التسلسل الجيني لفيروس كورونا في أوروبا.

تم التعرف على طفرة أخرى في كورونا، تسمى D614G ، خلال الصيف ولا تزال مزدهرة في أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء من آسيا.

يُعتقد أنه يجعل الفيروس أكثر عدوى ولكنه أقل فتكًا، وهو ما يعتقد الباحثون أنه وراء انخفاض معدلات المستشفيات والوفيات خلال الأشهر الأكثر دفئًا.

جميع الفيروسات ، بما في ذلك الفيروس المسبب لـ Covid-19 ، تتحور بشكل طبيعي أثناء انتشارها بين السكان.

الغرض الوحيد من الفيروس هو التكاثر بأكبر عدد ممكن من المرا ، وتتطور العديد من مسببات الأمراض بمرور الوقت لتصبح أكثر عدوى - مما يجعلها غالبًا أقل فتكًا حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة لفترة أطول وانتشارها إلى المزيد من الناس.

تحدث تغييرات طفيفة في الحمض النووي الخاص به في كل مرة ينتشر فيها بين الناس حيث يحاول تمكين قدر أكبر من النمو أو الانتقال أو الهروب من جهاز المناعة لكن معظم التغييرات لها تأثير ضئيل أو معدوم ونادرًا ما تحدث طفرة تحقق بالفعل أحد هذه الأهداف.

هذه عملية يمكن أن تستغرق سنوات ، إن لم يكن عقودًا ، مع معظم الفيروسات لكن البعض ، مثل الأنفلونزا ، يتحور بشكل أسرع ، ولهذا السبب يتم إنشاء لقاح مختلف للإنفلونزا كل عام لحماية ملايين الأشخاص من السلالات المختلفة.

لا يزال الخبراء غير متأكدين من مدى سرعة تحور كورونا، ولكن كان هناك إجماع على أن هذه العملية أبطأ من الأنفلونزا، كما هو الحال مع فيروسات كورونا الموسمية الأخرى.

قالت تانيا ستادلر، أستاذة التطور الحسابي في ETH Zurich ، أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، إن ستة إصدارات من 20A.EU1 شوهدت في جميع أنحاء العالم ، مع وجود اختلافات طفيفة للغاية في تركيبتها الجينية لكنها قالت إنه يمكن إرجاعها جميعًا إلى المصدر الأصلي في إسبانيا.