إصابات كورونا في إيران تتجاوز 600 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي، الجمعة، تسجيل 8011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 604952.

وذكرت المتحدة وذكرت المتحدثة أن 365 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34478.

وسجّلت إيران، الأربعاء، عددا قياسيا للوفيات خلال 24 ساعة بلغ 415، في زيادة بـ69 شخصا عن حصيلة الثلاثاء التي كانت كذلك قياسية.