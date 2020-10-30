تجربتي الناجحة مع الاسبغول للتنحيف

قررت ان اشارك الجميع تجربتي مع الاسبغول للتنحيف لأنها غير شائعة ولأنني تمكنت من خلالها من تحقيق نتائج مهمة. ومن ابرز هذه النتائج حرق الدهون وخسارة الوزن واستعادة الرشاقة. وقبل هذا عرفت انها تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والقولون والقلب وانها تخلصني من مشكلة النفخة ومن عسر الهضم. والاهم ان استخدامها يمكّنني من خسارة الوزن. ولهذا ذهبت الى متجر العطار وقررت بدء تجربتي مع بودرة الاسبغول للتنحيف.

طريقة استخدام الاسبغول

يمكن الجميع اتباع تجربتي مع الاسبغول للتنحيف لأنها تساعد على تحقيق نتائج مهمة في مجال انقاص الوزن ونسف الدهون. ومن اجل الاستفادة منها قررت استخدامها بهذه الطريقة.

اضفت ملعقة طعام من مسحوقها يومياً الى كوب من الماء الساخن.

تركت النقيع لمدة لا تزيد على 10 دقائق. وبعد هذا قمت بتصفية الماء.

تناولت المشروب مرتين، في الصباح قبل الفطور وفي المساء قبل حلول موعد وجبة العشاء.

ولاحظت ان هذا ساعدني على الشعور بالشبع وحد من احساسي بالجوع. وواصلت تكرار الامر نفسه لمدة شهر ولاحظت في النهاية انني تخلصت من مشاكل الجهاز الهضمي وبدأت اشعر بالكثير من الارتياح. ولم انس بالطبع ان تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية امران مهماً جداً من اجل تحقيق حلم الرشاقة الدائم.

كم كيلو ينزل الاسبغول

بعد ان جربت تناول شراب عشبة الاسبغول التي تتوفر على شكل بودرة ايضاً لاحظت، بعد مرور شهر واحد، انني خسرت الكثير من وزني. وتبين انني فقدت 8 كيلوغرامات. كذلك بدأت اشعر بالكثير من الارتياح لأن هذا المشروب يساهم في حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. وهكذا عرفت لماذا يتم استخدام هذه العشبة على شكل اوراق او بودرة في الحميات الغذائية التي تهدف الى انقاص الوزن واستعادة الرشاقة. وعلمت انها تعمل ايضاً على الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وما جعلني اشعر بالحماس لاستخدامها ايضاً انها تحمي صحة القلب وتساعد على خفض مستوى ضغط الدم والدهون الثلاثية الخطرة. وفوجئت بأنها تحد من ارتفاع مستوى السكر في الدم.

نصائح مهمة

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ما يجب الا ننساه هو ضرورة استشارة الاختصاصيين قبل استخدام العشبة وخصوصاً على شكل كبسولات. كذلك من الضروري اتباع هذه النصائح المهمة التي تنبهت اليها اثناء تناولي مشروبها.

عدم تناول شراب الاسبغول للتخسيس في حال المعاناة من اي نوع من انواع الحساسية.

عدم فعل هذا عند مواجهة بعض المشاكل المعوية مثل الانسداد المعوي او التهابات الزائدة الدودية او غيرهما من الاضطرابات.

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كذلك الافضل عدم استهلاك ماء الاسبغول في حال مواجهة صعوبة في البلع او عند ملاحظة تغييرات مفاجئة غير طبيعية اثناء التبرز او في حال حدوث نزيف في القولون.

والافضل الابتعاد عنها في حالتي الحمل والرضاعة منعاً لانتقال بعض مكوناتها الى الحليب.

مضار عشبة الاسبغول

من خلال تجربتي مع الاسبغول للتنحيف عرفت الكثير من المعلومات عن هذه العشبة. واكثر ما اثار اهتمامي ايضاً المضار التي يمكن ان يسببها تناولها ومنها المعاناة من ضيف في التنفس او من الم في المعدة او من عدم القدرة على البلع. كما يمكن ان يواجه بعض الاشخاص مشاكل اخرى مثل ظهور الطفح الجلدي وحدوث الحكة المزعجة والاحساس بالغثيان والرغبة في التقيؤ. ولهذا توخيت الحذر عند خوض تجربتي مع الاسبغول للتنحيف.