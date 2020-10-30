كورونا حول العالم.. 91 ألف إصابة جديدة في أمريكا وأرقام صادمة بالهند وإسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.186.393شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 45 مليوناً و347 ألفاً و700 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 32 مليوناً و995 ألفا و952 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أكثر من 91 ألف إصابة بأمريكا

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة تجاوزت رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، الخميس، حيث سجلت أكثر من 91000 حالة جديدة.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الثلاثاء.

وسُجل الرقم القياسي السابق والذي بلغ 84169 حالة جديدة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، والهند صاحبة أعلى عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في يوم واحد والبالغ 97894 في 17 من سبتمبر/أيلول.

وعلاوة على ارتفاع الإصابات الجديدة، ترتفع أيضاً الوفيات وعدد المصابين بالمستشفيات، وتجاوز عدد الوفيات 1000 حالة الخميس، وذلك للمرة الثالثة في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 229 ألفاً، وهو الأعلى في العالم.

وقفز عدد المصابين بـ"كوفيد-19" الموجودين في المستشفيات أكثر من 50% في أكتوبر/تشرين الأول إلى 46 ألفاً، وهو الأعلى منذ منتصف أغسطس/آب.





6000 إصابة جديدة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الخميس تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 912811 والوفيات إلى 90773.

وقال مسؤولو الصحة إن‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

كانت الوزارة قالت الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفاً.





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زيادة يومية قياسية في إسبانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، الخميس، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت 23580 حالة، وهو رقم قياسي يومي، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و136 ألفا و503 حالات.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، بحسب الوزارة.





12 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 29 أكتوبر/تشرين الأول انخفاضاً من 47 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن 24 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، فيما تم تسجيل إصابة محلية واحدة جديدة.

وذكرت أيضاً أنها سجلت 53 إصابة جديدة دون أعراض ارتفاعاً من 16 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85940، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، الجمعة، تسجيل 48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 8.09 مليون.

والهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت حوالي تسعة ملايين حالة.

ويتراجع عدد الإصابات في الهند منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول، لكن خبراء يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم المهرجانات الذي يستمر حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات زاد 563، ليرتفع الإجمالي إلى 121090 حالة.



