شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف فشل التطعيمات الجماعية في المناعة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح العديد من الباحثين، قضية اتباع نهج طبيعي لمناعة القطيع، كطريقة لتقليل الحاجة إلى تدابير الصحة العامة للسيطرة على وباء كورونا مع الحفاظ على سلامة الناس.

الفكرة الأساسية وراء هذا الاقتراح وفقا لتقرير موقع " the coronavirus" هي السماح للأشخاص ذوي الخطورة المنخفضة بالاختلاط الاجتماعي والإصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعي ، بينما يحافظ الأشخاص المعرضون للخطر على التباعد الاجتماعي ويستمرون في العزل، وتدعي هذه الإستراتيجية بما يسمى بـ " مناعة القطيع الطبيعية "

الطريقة الأخرى للحصول على مناعة القطيع هي من خلال التطعيمات الجماعية ، كما فعلنا مع الحصبة والجدري وشلل الأطفال إلى حد كبير.

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ووفقا لبحث حديث، سيؤدي التخلي عن التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، وإعادة فتح المطاعم، والسماح بالتجمعات الكبيرة ، إلى غمر أنظمة المستشفيات وارتفاع معدلات الوفيات.

مناعة القطيع وسيلة فعالة للحد من انتشار الوباء القاتل ، لكنها تتطلب مناعة عدد كبير من الناس، حيث تعتمد نسبة السكان المطلوبة لمناعة القطيع على مدى عدوى الفيروس، و سيحتاج ما بين 50٪ و 67٪ من السكان إلى تطوير مناعة من خلال التعرض أو التطعيم لاحتواء الوباء.

وللحصول على مناعة بنسبة 60٪ في الولايات المتحدة ، سيحتاج حوالي 198 مليون فرد إلى الإصابة والبقاء على قيد الحياة وتطوير مقاومة لفيروس كورونا، ، سيكون الطلب على الرعاية في المستشفى من العدوى ساحقًا، ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، فإن معدل الوفيات بالعدوى يبلغ 0.5٪ ، وهذا يعني ما يقرب من مليون حالة وفاة ستحدث إذا انفتح البلد بشكل كامل.

فشل مناعة القطيع في السويد

لكن لا يتعين على علماء الأوبئة الاعتماد على نماذج الكمبيوتر وحدها، فقد جربت السويد هذا النهج لمناعة القطيع القائمة على العدوى، ولم تسير الأمور على ما يرام، قمعدل وفيات السويد كان على قدم المساواة مع وإيطاليا و أعلى بكثير من جيرانها . على الرغم من هذا النهج المحفوف بالمخاطر ، لا يزال الاقتصاد السويدي يعاني ، علاوة على ذلك ، لم يُصاب أي مكان بالقرب من السويديين بالعدوى للحصول على مناعة القطيع، فاعتبارًا من أغسطس 2020 ، أصيب حوالي 7.1 ٪ فقط من البلاد بالفيروس ، مع أعلى معدل يبلغ 11.4 ٪ في ستوكهولم. هذا أقل بكثير من نسبة 50٪ -67٪ المقدرة المطلوبة لتحقيق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا.

حتى التطعيم الجماعي لـ -CoV-2 ، فإن التباعد الاجتماعي واستخدام أغطية الوجه ، والاختبار والتتبع والعزل ، هي الطريقة الأكثر أمانًا.