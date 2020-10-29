كورونا يغلق المدارس والمساجد في تونس.. ومخاوف من سيناريو إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحكومة التونسية منع التنقل بين المحافظات وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً من كل يوم بسبب تفشي كورونا.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية، بأنه تم تعليق الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد إلى غاية الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإيقاف الدروس في الجامعات العمومية والخاصة لمدة أسبوعين.



وأعلنت الحكومة عن منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها، ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل، وتعليق ارتياد دور العبادة.

وتعرف تونس انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا، بلغ فيها عدد الوفيات 1100 حالة، وتسجيل أكثر من 50 ألف إصابة، حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة التونسية.

وحذرت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية ناصف بن علية من عجز المستشفيات التونسية عن استيعاب الأعداد الهائلة للمرضى والمحتاجين لأسرة الإنعاش.

Advertisements

وأكدت في تصريحات لـ"الخليج 365" أن قدرة المستشفيات التونسية ضعيفة أمام ارتفاع الإصابات الذي تسجل فيه تونس يوميا أكثر من ألف إصابة و30 حالة وفاة.

وأوضحت أن تونس دخلت فعليًا الموجة الرابعة من انتشار الفيروس وهي أخطر موجة، معبرة عن مخاوفها من تكرار السيناريو الإيطالي في تونس، عندما عجزت المستشفيات في إيطاليا عن استيعاب المرضى خلال الموجة الأولى من الفيروس.

وكانت تونس قد فتحت حدودها البحرية والجوية يوم 27 يونيو الماضي بعد نجاحها في الفترة من شهر مارس إلى مايو 2020 في التصدي للجائحة ومحاصرة الوباء، قبل أن ترتفع الإصابات في البلاد مرة أخرى.