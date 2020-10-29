المولد النبوي فرصتك للحديث مع طفلك..عن السيرة النبوية



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:40 مساءً - إحياء السيرة النبوية لرسولنا الكريم وتعليمها لصغارنا، وذكر الدروس والعبر التي مرت في حياته تعد خير وسيلة للاحتفال بالمولد النبوي..وهاهي فرصتك أيتها الأم اليوم للقيام بأنشطة مع أطفالك ؛ بأعداد مجسمات ورقية تمثل المعالم الدينية أو التي تحكي عن المواقع الحربية..ومن الممكن عقد جلسة سمر تضم الحكايات والألغاز ..معنا أستاذة التربية الإسلامية بأحد المدارس الثانوية "الهام فراج " للتوضيح

امسكي بالمفاتيح الصحيحة لطرح السيرة النبوية



ثلاث حقائق تمسكي بها

فرصة ذهبية لتعليم الطفل

ليس سهلاً أن تتحدثي لطفل عن شخص لم يره، وعن زمن بعيد في كل تفصيلاته عن عالمه الصغير، لكنه ليس صعباً في حال أمسكنا بالمفاتيح الصحيحة لطرح السيرة النبوية الشريفة على مسامع أطفالنا، والتي ستحفر في العقول والنفوس على رغم صغرهم، وستزيدهم حباً لله الخالق والنبي محمد يعتبر يوم المولد النبوي فرصتك الذهبية للبدء بتعريف الطفل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصة حياته بدءاً من المولد، كيف ولد؟ ومن أبوه ومن هي أمه؟ كيف عاش يتيما؟ مرضعته وعودته لمكة ويتمه المتكرر بوفاة الأم والجد، كيف كان قبل البعثة "الصادق الأمين"، إلى جانب الكثير من المحطات، مع ضرورة الاستمرار في الحديث حتى الوفاة، وأن لا يكون التطرق للسيرة النبوية مقتصراً على يوم المولد فقط

أنشطة منزلية لأحياء المولد النبوي

مجسم ورقي للكعبة الشريفة



أولا: على الأسرة أن تجتمع وتبدأ جلستها بقصة حياة الرسول

اجتماع الأسرة

هو سيد الخلق وخاتم الأنبياء والرسل، ولد في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، أضاء بنوره مكة المكرمة التي ولد فيها

كان قرة أعين أمه آمنة بنت وهب، وخير خلف لأبيه الهاشمي المتوفى عبد الله بن عبد المطلب، ومصدر بهجة وسرور لجدّه عبد المطّلب الذي تبنّاه بعد وفاة أمه

والذي ولّى أمره لعمه أبي طالب من بعده، ثمَّ اشتَغَلَ في تجارةِ خديجة زوجته، وشَهِدَ بنيانَ الكَعبة وهو في عمر الخامسة والثلاثينَ، وبُعِثَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ نبياً لمَّا أتمَّ الأربعين

آمَنت به خديجةُ، وعلي بن أبي طالب، وأبو بكر الصِّديق، وأسرَّ دعوتَهُ ثلاثَ سنينَ، ثمَّ أذِنَ اللهُ لنبيِّهِ أن يُجاهِرَ دعوتَه

ثانيا: شجعي أطفالك على اقتناء الكتب الدينية

اطلبي من أطفالك اقتناء الكتب التي تروي قصة الرسول

وبعد التشويق الذي تركته ولمزيد من المعرفة اطلبي من أطفالك اقتناء الكتب والقصص التي تروي قصة حياة الرسول كاملة، وأن يخصص كل طفل ساعة كل يوم لقراءتها، كما يمكن كتابة وقراءة القصائد والأناشيد الدينية التي كتبت أحياءا لمولد الرسول..مع وضع مكافأة لمن يحسن البحث ويتعرف على معلومات أكثر عن الرسول الكريم



ثالثا: انشطة المولد النبوي للاطفال

مجسم يحكي غزوة أحد



تتعدد العادات والتقاليد حول طريقة الاحتفال بمولد الرسول صل الله عليه وسلم، ومن بين أنشطة المولد النبوي للأطفال

صنع بطاقة الكعبة أو مسجد ، وتزيينها بقصاصات لاصقة وأوراق ملونة، وكتابة أذكار نبوية عليها

صناعة تيجان ورقية مكتوب عليها محمد خير الأنام

إشعال الشموع الملونة وغناء الأناشيد

تبادل الهدايا وبطاقات المعايدة

صنع الفوانيس وتزيين البيوت والمدارس.

زرع الشجيرات والورود، وتبادل الباقات المزينة.



رابعا: حددي هدفك من حكاياتك وقصصك وأنشطتك

مولد نبينا محمد رسول الله

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يجب أن يكون الهدف من الأنشطة ترسيخ مبادىء ديننا الحنيف، والتذكير بصفات سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وأخلاقه الحميدة، من خلال الأحاديث والقصص المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله

يمكن تعريف الأطفال بالأطعمة التي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها بشكل عملي، فيمكن أن تقوم الأم بتحضير فطور مميز، كالتمر و(القرع) والرطب والقثاء (القتة)

وتزيين المنضدة بعبارات و مطبوعات جميلة فيها ذكر النبي عليه السلام وتصاميم ،ممكن أن تتميز كل أم بذوقها و ترتيبها، يتخلل ذلك جو من الروحانيات بقراءة أذكار الصباح ووضع أناشيد مدح النبي عليه السلام

استخدام الألوان التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم في تغليف الحلوى أمر جميل لأن الطفل سيتعرف عليها وسيحبها، كما يمكن تحضير حلوى يزينها الطلاب بهذه المناسبة باللون الأخضر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه

خامسا: القيام ببعض الأنشطة وتجسيم بعض الأماكن المقدسة

مجسم ورقي من أنشطة الأطفال



من الممكن عمل نشاط فني بكل ما يخص النبي من أدواته ومقتنياته وأسمائها ودلالاتها فمثلا: راية رسول الله، وكان اسم رايته العقاب، و اسم سيفه الذي يشهد به الحروب ذو الفقار، و كان له سيف آخر يقال له المخذم، و آخر يقال له الرسوب

وما رأيك أيتها الأم في عمل مشروع يبدأ من هذا اليوم مثل عمل حصالة صدقات على شكل المسجد النبوي الشريف أو صندوق مزين بالصلاة على النبي

واختمي جلستك وسط أطفالك ببعض العبارات التي يمكن أن يتمثل بها الطفل صغيرا كان أو كبيرا مثل: (المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز..)

سادسا: شاركي أطفالك في عمل مجسم لقبة الصخرة

مجسم لمسجد قبة الصخرة



قبة الصخرة احد المعالم الإسلامية الشهيرة و هي مقامة في فلسطين في مدينة القدس المحتلة ،وهى توجد في حرم المسجد الأقصى , كما أنها مقامة على الصخرة التي عرج منها الرسول صلى الله عليه و سلم في رحلة الإسراء و المعراج الى السماوات الأدوات و المكونات

ورق مقوى ، كاتر أو مقص

مادة لا صقة أو جلو ، مسطرة - قلم

شكل اسطواني• قطعة من الكارتون للقاعدة

شماعة بلاستيك

طريقة عمل مجسم قبة الصخرة

هات قطعة من الورق المقوى و باستخدام المسطرة و القلم قم بتحييد قطعة مربعة الشكل طول ضلعها 20 سمن

و باستخدام الكاتر أو المقص يتم قص المربع

هات القطعة الاسطوانية و قم برسم و تفريغ أربعة دوائر متساوية في الطرف الأعلى من الورقة المربعة وعلى أبعاد متساوية

ثم قم بإسقاط خطين من طرفي كل دائرة نحو أسفل الورقة ثم قم بتفريغها أيضا بحيث يظل خط في الأسفل لا يتم قصه

قم بعمل نفس الشكل السابق على ثماني قطع من الورق المقوى و بذلك نكون قد شكلنا الثماني أضلاع المكونة لقاعدة القبة

فقبة الصخرة مقامة على شكل ثماني الأضلاع مع مراعاة أن احد هذه الأضلاع سيتم دمج دائرتي المنتصف لبعضهما البعض لتشكيل الباب

هات قطعة من الكارتون أو قطعة من الورق المقوى لتكون القاعدة التي سيتم تثبيت الشكل الثماني الأضلاع عليها

والآن عزيزتي الأم هل لديك استفسارات حول احتفالك وأولادك بالمولد النبوي؟ اخبرينا بتجربتك في المربع أدناه وسوف يعلق عليها خبراء الخليج 365





