شكرا لقرائتكم خبر عن نظام تطهير جديد يمكنه القضاء على كورونا فى بضع دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة إسبانية نظام تطهير يمكنه تحييد COVID-19 في 10 دقائق، حيث يستخدم النظام بلازما الغلاف الجوي لتطهير المساحات والأسطح وتحييد جميع البكتيريا والفيروسات المحمولة جوًا. نظام التطهير الجديد، الذى طوره علماء جامعة كارلوس الثالث في مدريد، مماثل في الحجم لجهاز كمبيوتر سطح المكتب ويمكن وضعه في أي مكان ، مثل غرفة أو سيارة ، لتطهير الأسطح باستخدام بلازما الغلاف الجوي البارد.

ووفقا المثلى الشركة، فإن أنظمة التطهير الجديدة، تعتمد على تقنية توليد بلازما الغلاف الجوي الباردة الحاصلة على براءة اختراع، وبشكل عام ، هذا الهواء المحيط لمجال كهربائي قوي للغاية ، وسحب الإلكترونات من الجسيمات المحايدة في الهواء وتشكيل الأيقونات، ويمكن لهذا النظام أن يولد ما يصل إلى 70 نوعًا مختلفًا ، من الأشعة فوق البنفسجية إلى البيروكسيدات أو الأوزون أو أكاسيد النيتروجين.

بناءً على هذه التقنية وفقا لموقع "medscape" ، يمكن استخدام نظام التطهير الجديد بطريقتين: يمكن استخدامه لتنظيف الهواء والأسطح، وهو نظام صامت يطهر الغرف التي يوجد بداخلها أشخاص ويعيد تدوير الهواء ويقضي على البكتيريا والفيروسات.

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الاستخدام الثاني ينظف أي سطح في الغرفة عندما تكون فارغة، وللقيام بذلك ، يقوم النظام بإطلاق الأيونات التي بمجرد تطهيرها ، يتم إعادة توصيلها في جزيئات محايدة.

سيبدأ اختبار نظام التطهير هذا في نوفمبر في المركز الوطني الإسباني للتكنولوجيا الحيوية (CNB-CSIC ، باختصاره الإسباني) ، لاختبار تحييد سلالات فيروس كورونا التي تؤثر على البشر ، بما في ذلك -COV-2.

و تخطط الشركة الناشئة ، لاختبار النظام واعتماده بحلول نهاية هذا العام بحيث يمكن تثبيته في المستشفيات والمدارس والمكاتب ، من بين أمور أخرى المساحات.