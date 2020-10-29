شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق طبيعية لمحاربة الصداع النصفى.. انتبه للمحفزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع النصفي المزمن من المشاكل المزعجة التي يمكن التخلص منها بطرق بعيدة عن تناول الأدوية والمسكنات، حيث يمكن التخلص من الصداع النصفي بنظامك الغذائي ومستويات التوتر لديك، وبحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي قالت أخصائية الطب التكاملي ميليسا يونج، "نحتاج إلى تقييم النظام الغذائي ومستويات العناصر الغذائية والنوم والترطيب والتوتر، وكلها عوامل شائعة تسبب الصداع النصفي."

وهناك 4 طرق طبيعية لمكافحة الصداع النصفي المزمن:1. تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر

يحافظ تناول وجبات صغيرة ومتكررة على استقرار نسبة السكر في الدم ويساعد في السيطرة على الصداع النصفي، جرب اتباع نظام غذائي متوسطي بشكل أساسي - وهو نظام غني بالفواكه والخضراوات والفاصوليا والبروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي ، والدهون الصحية ، مثل السلمون البري والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

أظهرت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أنها تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة المرتبطة بأمراض القلب بنسبة 30٪.

2. انتبه لمحفزات الصداع في طعامك

ما تضعه في جسمك يمكن أن يكون له تأثير على الصداع النصفي تناول الكافيين باعتدال ، بما في ذلك القهوة العادية منزوعة الكافيين والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة.

تجنب أيضًا:

-النترات توجد في اللحوم الباردة والبيبروني والنقانق.

-الكبريتات في الفواكه المجففة.

-المحليات الصناعية.

-الأطعمة الدهنية والمقلية.

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قال الدكتور يونج: "انتبه لأي ردود أفعال تجاه الأجبان القديمة والشوكولاتة والأطعمة المخمرة والمخللة ، والتي تعد أيضًا من العوامل الغذائية الشائعة".

وأضاف "قد يوصي طبيبك باتباع نظام غذائي علاجي للتخلص من الحساسية لتحديد ما إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الطعام ، بما في ذلك الجلوتين."

3. الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية

قال الدكتور يونج: " يجب التأكد من حصولك على المستويات الصحيحة من CoQ-10 وفيتامين B2 والمغنيسيوم، على وجه الخصوص، مفيد في الوقاية من الصداع النصفي وعلاجه."

إذا كنت تتناول أي مكملات ، فمن المهم أن تخبر طبيبك قد يوصون بجرعة 400 مجم من الريبوفلافين (فيتامين B2) يوميًا ، ثلاث جرعات 100 مجم من CoQ-10 يوميًا لتقليل الأعراض أو 400 مجم إلى 1200 مجم من جرعة يومية من جلايسينات المغنيسيوم.

بالإضافة إلى الصداع النصفي ، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى الإمساك وتشنجات العضلات والألم العضلي الليفي والتعب والقلق" ،

وأضاف"العلاجات العشبية ، مثل باتربور وزهرة الينسون ، يمكن أن تساعد أيضًا في منع الصداع النصفي."

يمكن أن تؤدي حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة إلى الإصابة بالصداع النصفي. تدابير نمط الحياة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن، وكذلك الأعشاب في بعض الحالات، تدعم توازن الهرمونات وتقلل من هذا المحفز المحدد للصداع النصفي.

4. إدارة الإجهاد الخاص بك

في حين أن التوتر هو جزء لا مفر منه من الحياة، فإن إجراء تغييرات في نمط الحياة لإدارة التوتر يمكن أن يقلل أيضًا من عدد وشدة الصداع النصفي وصداع التوتر ومن علاجات التوتر تقنية التنفس هي أدوات قوية لتقليل تأثير الضغط على الجسم."