شكرا لقرائتكم خبر عن مرض هيراياما.. تعرف على كل شىء عن هذا المرض العصبى النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأمراض نادرة جدًا لدرجة أن الأشخاص العاديين لا يسمعون أسماءها، وأحد هذه الأمراض يدعى" هيراياما "، وهو مرض نادر تم اكتشافه لأول مرة في عام 1959 وبالتالي تم تسميته على اسم طبيب الأعصاب الياباني مكتشف المرض.

ما هو مرض هيراياما؟

وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth "هو مرض نادر يرتبط بالجهاز العصبي، ويُعرف مرض هيراياما أيضًا باسم الضمور العضلي القطعي الأحداثي للطرف العلوي البعيد وضمور العضد الأحادي (MMA).

ينتشر هذا المرض في البلدان الآسيوية ويبدو أن الرجال أكثر تأثراً به مقارنة بالنساء، أيضا ، يظهر هذا المرض في الغالب في سن المراهقة والبلوغ المبكر.

أسباب مرض هيراياما

السبب الدقيق لهذا المرض العصبي غير معروف حتى الآن، ولكن تم التكهن بأنه مرض عصبي حركي تنكسي تدريجي في وقت تشخيصه ولكنه ليس كذلك في الواقع.

يعتقد الأطباء أن هذا يحدث بسبب التناقض بين نمو كيس الجافية والفقرات في سن النمو أو المراهقة، على عكس معدل النمو الطبيعي ، تنمو الفقرات أكثر من كيس الجافية ، مما يسبب ضغطًا في الحبل الشوكي.

يتأثر إمداد الأوعية الدموية الدقيقة بسبب هذا التطور الذي يسبب أيضًا تلف الخلايا العصبية ونقص تروية الحبل ويؤدي إلى ضعف الأطراف. ونظرًا لأن هذا مرض نادر ، فإنه يحدث غالبًا بسبب الجينات ولكن معظم المرضى لا تظهر عليهم علامات عائلية.

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أعراض مرض هيراياما

فيما يلي قائمة بالعلامات والأعراض الأولية لمرض هيراياما:

ضعف اليدين

وجود مشكلة في الكتابة

صعوبة القيام بالأعمال الجيدة مثل الخياطة

عدم القدرة على حمل أي شيء في متناول اليد

كيف يتم تشخيص مرض هيراياما؟

من الصعب تشخيص هذا المرض لأن أعراضه مشابهة لأعراض الاضطرابات العصبية التنكسية الأخرى، ومع ذلك ، يمكن أن يكشف التصوير بالرنين المغناطيسي عن الحالة ولكن يمكن للطبيب المتمرس فقط اكتشافها.

كيف يتم علاج هذه الحالة العصبية النادرة؟

لا يوجد علاج محدد لهذا المرض حتى الآن، ومع ذلك ، فإن العلاج الطبيعي مع طوق عنق الرحم هو طريقة علاج ممكنة لتوفير بعض الراحة في الأعراض وعدم الراحة، وعلى الرغم من أن هذا لن يمنع تطور الحالة وقد تصبح اليد ضعيفة وضيقة.

قد يساعد التدخل الجراحي في الحالة ويوفر بعض الراحة في مثل هذه الحالات النادرة ولكن لا يتم ضمان علاج بنسبة مئوية. يمكن أن تقلل الجراحة من زاوية الانحناء لمنع المزيد من الضرر للعمود الفقري. لذلك من الأفضل استشارة جراح الأعصاب.