شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات تجارب لقاح موديرنا الأمريكية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافست شركة موديرنا الأمريكية على تسجيل 30 ألف متطوع متنوع في تجربة لقاح فيروس كورونا حتى تتمكن من الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الطارئة في ديسمبر المقبل للقاحها المحتمل لكورونا، وأعلنت الشركة أنها أكملت هدفها المتمثل في تسجيل 30 ألف متطوع في تجربة لقاح فيروس كورونا، وتلقى أكثر من 25الف مشارك دفعة ثانية من جرعتين للقاح وستتم مراقبتهم لمدة شهرين، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

من بين 30الف شخص ، 37 ٪ من الأقليات و 42 ٪ من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بـ COVID-19، قالت شركة الأدوية إنها تتوقع نتائج مؤقتة الشهر المقبل ، وإذا كانت إيجابية ، فسوف تتقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء.

في سبتمبر ، أعلنت الشركة أنها تبطئ التسجيل لتجنيد المزيد من الأقليات بما في ذلك السود والأمريكيون من أصل إسباني والأمريكيون الأصليون أما الآن ، تقول شركة الأدوية أن 37 %من جميع المشاركين هم من ذوي البشرة الملونة، علاوة على ذلك ، فإن 42 %من المتطوعين هم أشخاص معرضون بدرجة عالية للإصابة بمرض خطير من COVID-19 بسبب مشاكل صحية أساسية أو العمر.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل، إن الشركة تنتظر النتائج المؤقتة للتجربة السريرية في المرحلة الأخيرة، بشرط أن تكون النتائج إيجابية ، يمكن أن تتقدم شركة موديرنا بطلب للحصول على اذن استخدام الطوارئ بحلول أواخر نوفمبر وقد تحصل على موافقة من FDA بحلول ديسمبر.

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هذا الجدول الزمني هو نفس الجدول الزمني لشركة الأدوية المنافسة Pfizer Inc ، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستطبق على الأرجح على اذن استخدام الطواريء الشهر المقبل.

تم تطوير لقاح موديرنا بالشراكة مع المعاهد الوطنية للصحة، ويستخدم جزءًا من الشفرة الوراثية للممرض يسمى messenger RNA ، أو mRNA ، لجعل الجسم يتعرف على الفيروس التاجي ويهاجمه إذا أصيب شخص ما.

يعمل المرشح ، المسمى mRNA-1273 ، عن طريق خداع الجسم لإنتاج بعض البروتينات الفيروسية ، والتي يتعرف عليها الجهاز المناعي بعد ذلك ويبني استجابة دفاعية ضدها.