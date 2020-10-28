شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: تركيبة بخاخات الأنف من الإيفرمكتين مفيدة لـ علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجراها باحثون في الأرجنتين ونشرها موقع bioRxiv أن التركيبات الدوائية الجديدة لرذاذ الأنف مفيدة لعلاج فيروس كورونا 2 (-CoV-2) .وأشار الموقع إلى أنه تم تجربة استخدام دواء رذاذ الأنف على حيوان الخنزير، حيث يتكون العقار من تركيزات عالية من مادة الإيفرمكتين (IVM) وهو دواء مضاد للطفيليات في الأنسجة الأنفية البلعومية - فتبين أن البخاخ الأنفي آمن وجيد التحمل في الخنازير، ولم يلاحظ أي أحداث سلبية موضعية أو جهازية في الحيوانات، مما يجعله مفيدا لمنع دخول فيروس كورونا -CoV-2 من خلال الأنف.

بخاخ الانف

وقال المشرف على الدراسة : "على حد علمنا ، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطوير تركيبة بخاخ للأنف IVM ويتم تحديد سلامتها وأدائها الدوائي في نموذج خنزير ، وهو أنسب نموذج حيواني لاستخدامه في البحث المترجم على البشر.

ووفقا للنتائج التي نشرت على موقع bioRxiv ، أن البخاخ كتن علاجًا آمنًا وفعالًا لأمراض المناطق المدارية مثل الجرب والديدان الطفيلية لعقود.

على مدى السنوات الأخيرة ، وجهت المعرفة الناشئة إعادة توجيه استخدام IVM نحو علاج أمراض أخرى ، وقد تمت ملاحظة أنشطة الدواء المضادة للبكتيريا والفيروسات تجريبياً.

"علاوة على ذلك ، هناك الآن معلومات متاحة من تجربة سريرية عشوائية حول النشاط المضاد للفيروسات في المرضى المصابين بفيروس -CoV-2" ،.

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يستعمر -CoV-2 في البداية في البلعوم الأنفي

منذ أن تم تحديد الحالات الأولى لـ -CoV-2 في ووهان ، الصين ، أواخر العام الماضي ، أظهرت الدراسات أن الفيروس يستعمر في البداية في أنسجة البلعوم الأنفي، ومن هناك ، يمكن أن ينتقل الفيروس قبل ظهور أي أعراض.

مع تكاثر -CoV-2 في هذا النسيج ، تتطور الأعراض الأولية مثل السعال الجاف والحمى ، إلى جانب استعمار حمة الرئة.

وبالنظر إلى بوابة الفيروس ، فإن السيطرة على الأنف من البداية يمكن تقليل الحمل الفيروسي في بداية العدوى ، ومنع تكاثر الفيروس ، وانتقاله ، ومن ثم تفاقم المرض".

اختبار سلامة وحركية الدواء في الخنازير الصغيرة

قام الفريق بتقييم سلامة وأداء الحركية الدوائية لجرعة مفردة أو مزدوجة من رذاذ الأنفي ، وتم تناوله عن طريق الفم في الخنازير.

يقول الباحثون إن الخنازير الصغيرة اختيرت كحيوان اختبار لأن الخنزير لديه أوجه تشابه تشريحية وفسيولوجية مع البشر، وهو أحد أكثر أنواع الحيوانات استخدامًا في البحث المترجم.

كان العلاج جيد التحمل ، مع عدم وجود أحداث سلبية موضعية أو جهازية خلال فترة الدراسة بأكملها ، سواء تم تناول الدواء عن طريق الفم أو باستخدام جرعة مفردة أو مزدوجة من تركيبة الرش.

بعد إعطاء الأنف ، تم تحديد أعلى تركيزات ، وقد أدت جرعة ثانية من الرذاذ إلى زيادة تركيز البخاخ والمادة الفعالة بشكل ملحوظ في الأنف وأنسجة الرئة ، مقارنة باستخدام بجرعة واحدة.

وقال الفريق : "مقارنة بالإعطاء عن طريق الفم ، فإن الإعطاء عن طريق الأنف لدى البشر قد يوفر تركيزًا سريعًا وعاليًا ومستمرًا للمادة الفعالة.