تعرفي على الدلالة الصحية والنفسية لكل اصبع من اصابع يدك

حين تنظرين إلى يدك تعتقدين أنها مجرّد حاسة تساعدك على لمس الأشياء ونقل الشعور بالحرارة أو الألم أو الوخز إليك... فأنت لا تعرفين أنّ لكل من أصابعك دلالة نفسية وصحية. إبدئي الآن باكتشاف اسرار صحتك.

1 الإبهام

هل تعرفين أنه الإصبع المرتبط بشعورك بالقلق؟ بل أكثر من هذا هو إصبع الصداع. فإذا شعرت بألم شديد في رأسك أمسكي إبهام إحدى يديك بقبضة يدك الأخرى لمدة 5 دقائق. يقول اختصاصيو علم المنعكسات إن هذا يؤدي إلى اختفاء الألم.

2 السبابة

يرتبط هذا الإصبع بأوجاع العضلات ويساعد على التحكّم بها. كما أنّه يتصل بمشاعر مثل الإحباط والخوف والانزعاج. وتشير دراسة أجريت في جامعة منيسوتا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ألم الظهر والعضلات شعروا بالتحسن بعد خضوعهم للعلاج المنعكس. إذاً أمسكي جيداً بواسطة قبضة إحدى يديك سبابة يدك الأخرى لمدة 5 دقائق وتخلصي من ألم ظهرك وعضلاتك بسهولة.

3 الوسطى

إعلمي أن قيامك بالضغط على إصبع الوسطى لديك يساعدك على التخلص من مشاعر الاستياء والغضب والتعب غير الاعتيادي. كما أنه يساهم في الحدّ من ارتفاع ضغط دمك وتهدئتك.

4 البنصر

يساعدك الضغط على هذا الإصبع على التخلّص من المشاعر السلبيّة. إفعلي ذلك إذاً بواسطة أصابع يدك الثانية لمدة 5 دقائق لتحققي هذا الهدف. ولا تنسي أن تحافظي على هدوئك وتراقبي تنفسك.

5 الخنصر

يرتبط هذا الإصبع بتقديرك لذاتك وبشعورك بالتوتر أو العصبية. فإذا كنت لا تثقين بقدراتك احرصي على أن تدلكي هذا الإصبع لمدة 5 دقائق لتشعري بالتحسن. جرّبي في هذه الأثناء أن تفكري بطريقة إيجابية.

6 - راحة اليد

يشير اختصاصيو علم المنعكسات إلى أن راحة اليد هي مركز مشاعرك وانفعالاتك. وقد توصلت دراسات حديثة إلى أن التدليك المنتظم لراحة اليد يساعدك على التخلص من الغثيان والتوتر والإسهال والإمساك. أما إذا أردت التحكم بمشاعرك فليس عليك سوى أن تضغطي بكل أصابع إحدى يديك باستثناء إبهامك على راحة يدك الأخرى. واحرصي أيضاً على أن تتنشقي وتزفري الهواء بانتظام.

7- إذا ألصقت راحتيّ وأصابع إحدى يديك باستثناء إبهامك بأصابع الأخرى كما يفعل الأشخاص الذين يمارسون اليوغا، فهذا يساعدك على تحسين تركيزك وتنظيم أفكارك. كما أنه يعزز دورتك الدموية.

ملاحظة:

إذا أردت أن تعززي عملية الأيض والهضم لديك اتبعي هذه الحيلة: إرفعي أصابع يدك إلى أعلى. إخفضي إصبع البنصر واضغطي عليه بواسطة إبهامك. ويمكنك اللجوء إلى هذه التقنية في حال كانت حرارة دمك منخفضة أو إذا عانيت من فقدان الشهية.

اقرئي أيضاً

هل أنت حذرة أم مستهترة؟ هذا ما يكشفه عنك طول اصابعك!

هذا ما يكشفه شكل أطراف اصابعك من خفايا عنك؟

سمات :