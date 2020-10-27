هذا ما يكشفه شكل لسانك عن صحتك

نظرة بسيطة على اللسان في المرآة قد تساعدك على تحديد ما إذا كنت تعانين من مشاكل صحية. وبالتالي، بدلاً من التساؤل لماذا لسانك أصبح أبيضا فجأة أو أغمق، استمري بالقراءة بانتباه.

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وظيفة مظهر اللسان أكثر أهمية بكثير مما تعتقدين، بقدر سجلك الطبي- فهو يظهر حالتك الصحية والنقص الذي تعانين منه في الجسم.

لدينا قائمة بالاختلافات العشرة الأكثر شيوعاً للسان، وربما لديك أحدها دون أن تلاحظي ذلك.

1- اللسان العادي:

يكون وردي اللون ولا آثار عليه ودون اختلال في الألوان مع طبقات واضحة وطبيعية، وهذا يدل على أن الجسم يسير بشكل جيد.

2- طبقة بيضاء رقيقة على اللسان وآثار واضحة على الأسنان وبعض البقع الحمراء:

تظهر هذه الحالة عن نقص النشاط والتعب الدائم، وضعف الشهية والتعرق المفرط. وهذا شائع لدى الأشخاص المتوترين والقلقين.

3- طبقة صفراء رقيقة في الوسط ولون أحمر داكن للسان:

هذه الحالة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم والجفاف والأمراض الجلدية. ومن الأعراض الأخرى الواضحة للأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذا الاختلاف في اللسان تقلبات المزاج.

4- طبقة بيضاء سميكة وحواف منتفخة:

يشير هذا أيضاً إلى مشاكل في الهضم أو احتباس السوائل. هؤلاء الأشخاص يعانون غالباً من التعب والخمول.

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5- بقع داكنة ولسان بلون أرجواني:

يشير هذا إلى احتقان محتمل في الدم ومشاكل في الأوردة الدموية. والأعراض الشائعة الأخرى لدى هؤلاء الأشخاص تورّم القدمين والصداع وآلام في الصدر وبشرة باهتة.

6- طبقة بيضاء رقيقة وطرف اللسان أحمر:

يدل هذا على حالة عاطفية متغيرة. الطاقة تتراكم في الجسم وتسبّب التهابات متكررة.

7- لسان أحمر وطبقات بيضاء:

يشير هذا إلى زيادة درجة حرارة الجسم الناجم عن التهابات ومشاكل جلدية.

8- طبقة بيضاء سميكة ولسان شاحب متورم:

يدل على التهاب محتمل وأيضاً على نقص في الفيتامينات والمعادن.و إذا كانت بشرتك باهتة وتعانين من آلام في الحوض وشعور يشبه حالة الذعر، استشيري طبيبك على الفور.

9- جروح/ شقوق صغيرة:

التهابات فطرية غالباً ما تظهر من خلال التعرق، والأرق والتهيج.

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10- لسان شاحب دون طبقات واضحة:

تنجم هذه الحالة عن انخفاض تدفق الدم وفقر الدم ومشاكل في الذاكرة والتركيز. النساء المصابات بهذه الحالة يعانين غالباً من عدم التوازن الهرموني.