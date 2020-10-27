صحة ورشاقة

هذا ما يكشفه شكل لسانك عن صحتك

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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نظرة بسيطة على اللسان في المرآة قد تساعدك على تحديد ما إذا كنت تعانين من مشاكل صحية. وبالتالي، بدلاً من التساؤل لماذا لسانك أصبح أبيضا فجأة أو أغمق، استمري بالقراءة بانتباه.

 

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وظيفة مظهر اللسان أكثر أهمية بكثير مما تعتقدين، بقدر سجلك الطبي- فهو يظهر حالتك الصحية والنقص الذي تعانين منه في الجسم.

لدينا قائمة بالاختلافات العشرة الأكثر شيوعاً للسان، وربما لديك أحدها دون أن تلاحظي ذلك.

 

1- اللسان العادي:

يكون وردي اللون ولا آثار عليه ودون اختلال في الألوان مع طبقات واضحة وطبيعية، وهذا يدل على أن الجسم يسير بشكل جيد.

اسرار الصحة

 

2- طبقة بيضاء رقيقة على اللسان وآثار واضحة على الأسنان وبعض البقع الحمراء:

تظهر هذه الحالة عن نقص النشاط والتعب الدائم، وضعف الشهية والتعرق المفرط. وهذا شائع لدى الأشخاص المتوترين والقلقين.

اسرار الصحة

 

3- طبقة صفراء رقيقة في الوسط ولون أحمر داكن للسان:

هذه الحالة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم والجفاف والأمراض الجلدية. ومن الأعراض الأخرى الواضحة للأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذا الاختلاف في اللسان تقلبات المزاج.

اسرار الصحة

 

4- طبقة بيضاء سميكة وحواف منتفخة:

يشير هذا أيضاً إلى مشاكل في الهضم أو احتباس السوائل. هؤلاء الأشخاص يعانون غالباً من التعب والخمول.

 

اسرار الصحة

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5- بقع داكنة ولسان بلون أرجواني:

يشير هذا إلى احتقان محتمل في الدم ومشاكل في الأوردة الدموية. والأعراض الشائعة الأخرى لدى هؤلاء الأشخاص تورّم القدمين والصداع وآلام في الصدر وبشرة باهتة.

اسرار الصحة

 

6- طبقة بيضاء رقيقة وطرف اللسان أحمر:

يدل هذا على حالة عاطفية متغيرة. الطاقة تتراكم في الجسم وتسبّب التهابات متكررة.

 

اسرار الصحة

7- لسان أحمر وطبقات بيضاء:

يشير هذا إلى زيادة درجة حرارة الجسم الناجم عن التهابات ومشاكل جلدية.

 

اسرار الصحة

8- طبقة بيضاء سميكة ولسان شاحب متورم:

يدل على التهاب محتمل وأيضاً على نقص في الفيتامينات والمعادن.و إذا كانت بشرتك باهتة وتعانين من آلام في الحوض وشعور يشبه حالة الذعر، استشيري طبيبك على الفور.

 

اسرار الصحة

9- جروح/ شقوق صغيرة:

التهابات فطرية غالباً ما تظهر من خلال التعرق، والأرق والتهيج.

 

اسرار الصحة

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10- لسان شاحب دون طبقات واضحة:

تنجم هذه الحالة عن انخفاض تدفق الدم وفقر الدم ومشاكل في الذاكرة والتركيز. النساء المصابات بهذه الحالة يعانين غالباً من عدم التوازن الهرموني.

اسرار الصحة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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