شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تمارين رياضية لكبار السن تدعم صحتهم وتحسن حالتهم النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النشاط البدني والتمارين الرياضية أمران حيويان للحياة الصحية، وثبت أن ممارسة قدر من النشاط البدني كل يوم يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض وحالات مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وهشاشة العظام وغيرها، فالتمرين مهم لجميع الفئات العمرية، وقد أظهرت دراسة حديثة أن كبار السن النشطين بدنيًا يتمتعون بصحة بدنية وعقلية أفضل.

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية السرطان الأمريكية فإن كبار السن الذين يحصلون على مستويات أعلى من النشاط البدني ووقت جلوس أقل يتمتعون بصحة بدنية وعقلية أفضل بشكل عام، ونُشرت الدراسة في مجلةCANCER.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فإن الحصول على كميات كبيرة من النشاط البدني المنتظم والمتوسط ​​إلى القوي وفترة الجلوس الأقل، كان مفيدا للناجين من السرطان وكبار السن بشكل عام.

ثلاثة تمارين لكبار السن لدعم صحتهم وتعزيز مزاجهم وحالتهم النفسية

حاملات أصابع القدم والكرسي: قف في الجزء الخلفي من الكرسي، وبدعمه، قف على أصابع قدميك لا تمارس كل ضغط على الكرسي، ولكن حاول الحفاظ على التوازن وإبقاء ظهرك مستقيما أعد الكعب إلى الأرض في بضع ثوانٍ.كرر عشر مرات.

تمدد الجزء العلوي من الجسم: قف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين الانحناء للخلف، اجلب يديك إلى ظهرك ، وحاول أن تجمعهما معًا سيساعد ذلك على شد الجزء العلوي من جسمك وفتح رئتيك ، والتخلص من كل التوتر في العضلات.

تمدد الجزء السفلي من الجسم احصل على الدعم من كرسي أو جدار قوي ، وانحن إلى الأمام واثني ساقك عند الركبة ، مما يجعل قدميك أقرب إلى ظهرك. امسك لبضع ثوان ثم حرر، كرر مع الساق الأخرى.